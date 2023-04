Caputo: “Una bella vittoria”

Caputo ai microfoni idi Sky: “Mancini fa le scelte e dobbiamo accettarle, in ogni senso”

03-04-2023 22:47

Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Caputo, autore del gol della vittoria dell’Empoli contro il Lecce, ha commentato la partita odierna: “Sono sempre stato tranquillo, anche quando c’è stato il principio d’incendio. Parlavo con i tifosi e prendevo il sole”.

Un commento poi sull’abbraccio dato al tecnico dell’Empoli: “Racchiude la nostra squadra, il nostro modo di essere e il fatto che seguiamo il mister in tutto e per tutto. Abbiamo spinto tanto nelle ultime due settimane, lavorando molto. Abbiamo preparato bene la sfida ed è arrivata una bella vittoria”.

Caputo ha poi parlato dell’ipotetico rinnovo: “La casa che ho qui è di mia proprietà, non ho problemi. L’accordo è questo, voglio la salvezza, manca poco ma non dobbiamo mollare”.

In chiusura un parere sull’arrivo di oriundi in Nazionale: “Sinceramente non voglio entrare nel merito della convocazione di Retegui. Ho analizzato il periodo degli attaccanti italiani, Immobile e Belotti stanno facendo fatica, è stato un anno difficile ma non siamo secondi a nessuno. Mancini fa le scelte e dobbiamo accettarle, in ogni senso”.