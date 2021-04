Carabao Cup, porte aperte nella finale tra City e Tottenham: ci saranno 8mila tifosi

Si tratta al momento di un test, ma è già una bellissima notizia che fa intravedere la luce in fondo al tunnel. In inghilterra i tifosi torneranno allo stadio, o quantomeno sarà fatto, appunto, un test nella finalissima di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham.

“Il Manchester City accoglie con gioia la notizia che un numero limitato di tifosi sarà autorizzato a partecipare alla finale della Carabao Cup contro il Tottenham Hotspur a Wembley. Il Dipartimento della Cultura, dei Media e dello Sport ha dato il via libera alla partecipazione di 8.000 spettatori nell’ambito del programma di ricerca sugli eventi del governo britannico”.

La partita tra Tottenham e Manchester City si giocherà il 25 aprile a Wembley. La finale di Carabao Cup sarà la seconda tappa del test pilota (un totale di nove eventi, calcisitici e non solo, che si terranno tra il 17 aprile al 3 maggio) che ha come obiettivo il ritorno alle gare con il pubblico sugli spalti da metà maggio in poi: il primo banco di prova avverrà appunto il prossimo 17 aprile, sempre a Wembley, dove in occasione delle semifinali di FA Cup verranno ammesse 4000 persone sugli spalti.

OMNISPORT | 04-04-2021 13:11