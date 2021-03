Carapaz: "Il Tour de France è il mio obiettivo"

Parte oggi il Giro di Catalogna e ritorna in sella in una competizione ufficiale anche Richard Carapaz.

L’ecuadoriano in queste settimane si è allenato al meglio in patria e ora punta tutto su quest’annata che può regalargli grandi soddisfazioni, come ha affermato a Spaziociclismo: “Mi sento davvero a mio agio quando mi alleno nel mio Paese. Ho tutte le strutture che possono servirmi: polizia, amici che mi supportano in macchina ed ecuadoriani che mi acclamano come se stessi facendo una gara. Questo mi dà tantissima forza. Quando ho vinto il Giro d’Italia, ho fatto la mia preparazione qui, quindi penso che le cose che funzionano non dovrebbero mai essere cambiate».

“Non vedo l’ora di ricominciare. Mi sono allenato bene in Ecuador ed è passato ormai molto tempo dalla conclusione dell’ultima stagione a Madrid. Non vedo l’ora di riattaccarmi il numero alla schiena”.

Occhi puntati anche sulla Grande Boucle: “Sì, il Tour è il mio obiettivo principale ed è un grande obiettivo anche per il team. Vogliamo arrivarci freschi, per questo comincio così tardi la mia stagione. La mia preparazione è stata buona, ma non sono ancora al 100% perché c’è ancora un po’ di tempo prima del Tour. L’idea è di prendere il ritmo in queste prime gare come Catalunya e Paesi Baschi e cercare qualche buon risultato, sapendo che altri corridori sono più in forma perché stanno correndo da febbraio”.

OMNISPORT | 22-03-2021 10:40