Carlo Silipo: “Dobbiamo cambiare approccio alla gara”

28-06-2022 15:49

Proseguono i Mondiali di Pallanuoto in Ungheria. Il Setterosa di carlo Silipo quest’oggi, avendo vinto il girone A, ha incontrato la Francia nei quarti di finale. Le azzurre si sono imposte col risultato di 17-7, ma nonostante il successo, il tecnico del Setterosa punta il dito su qualcosa da cambiare, in vista del prosieguo del mondiale.

“Abbiamo ottenuto già un buon risultato perché con la vittoria di oggi, siamo tra le prime quattro al mondo. Però dobbiamo lavorare ancora molto perché non mi è piaciuto molto l’approccio alla gara, così come non mi sono piaciute la fase difensiva e alcune soluzioni individuali, troppo affrettate in attacco. Se vogliamo arrivare a giocare la finale, dobbiamo cambiare passo, bisogna giocare da squadra“.

Anche Sofia Giustini ha voluto dire la sua dopo la prestazione che manda l’Italia della Pallanuoto femminile in semifnale dei mondiali: “Il Setterosa è tornato e questo è un messaggio per tutte le nostre avversarie ed un motivo di soddisfazione per tutte noi. Sono emozionata perché al mio primo Mondiale sono in semifinale. Siamo cariche e non vediamo l’ora di tornare in acqua giovedì sera“.