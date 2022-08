Carmelo Anthony annuncia una docu-serie sulla sua carriera NBA

16-08-2022 19:05

Seven, come il numero che negli ultimi anni ha accompagnato Carmelo Anthony in NBA. Questo sarà il titolo del docu-film sul 38enne giocatore la scorsa stagione ai Lakers, attualmente free agent.

Ovviamente il protagonista sarà lo stesso Melo, il 10 volte All-Star NBA e imprenditore. La serie, impostata su quattro episodi, riprenderà la sua storia a partire dall’infanzia, coinvolgendo lo spettatore nelle esperienze e negli apprendimenti buoni, cattivi e talvolta brutti che lo hanno portato a diventare l’uomo e l’atleta che è oggi.

Seven, nelle intenzioni del giocatore, si propone di rivelare la verità dietro i momenti importanti della carriera di Anthony, che negli ultimi 5 anni in particolare ha fatto fatica a dimostrare di poter essere ancora un buonissimo giocatore anche nel miglior campionato del mondo, nonostante gli anni migliori siano ormai evidentemente alle spalle. Le parentesi a Houston e Oklahoma City, in particolare, lo hanno fatto passare per un giocatore non più adatto alla NBA di oggi. Tuttavia, Carmelo Anthony ha saputo smentire tutti i suoi detrattori, tornando a fare canestro a raffica nelle ultime stagioni tra Portland e Los Angeles.

La docu-serie andrà oltre i confini del campo da gioco e mostrerà come Melo ha vissuto la vita quotidiana, trovandosi ad essere un giocatore molto popolare, a tal punto che questo ha influenzato la sua stessa vita privata e familiare. Ancora non è stata fornita alcuna data di uscita del documentario.

Così Anthony a Deadline.com: “La domanda più grande che probabilmente tutti stanno pensando è: perché adesso? Perché scegliere questo momento per raccontare la mia storia? Il fatto è che ho passato abbastanza tempo a lasciare che altre persone parlassero per me. È tempo per la mia verità”.

Pendiamo dalle tue labbra, Melo.