Carnevali sul futuro di Locatelli: "Il giocatore vuole la Juventus"

Continua a tenere banco l’argomento relativo a quella che sarà la prossima squadra di Manuel Locatelli: l’interesse della Juventus è noto, anche se i precedenti incontri con il Sassuolo non hanno portato alla fumata bianca.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti, confermati dall’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni di ‘Sky Sport’. La volontà del centrocampista, comunque, è abbastanza chiara.

“Domani ci sentiremo, ma non è detto che ci incontreremo. Locatelli vuole la Juventus, ma per chiudere l’operazione serve un accordo che ad ora non c’è. Ci piacerebbe veder giocare Manuel ancora in Italia ma non dipende solo da noi. L’Arsenal ha fatto un’offerta, anche un’altra squadra inglese si è inserita nella corsa”.