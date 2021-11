Carragher esalta Conte: "Il suo ritorno in Premier è un'ottima notizia"

02-11-2021 11:34

A distanza di tre anni dalla fine dell’esperienza biennale al Chelsea, Antonio Conte sta per tornare in Premier League.

L’accordo con il Tottenham è in arrivo e tra gli addetti ai lavori più entusiasti della decisione dell’ex allenatore di Juventus e Inter di tornare in Inghilterra c’è Jamie Carragher.

L’ex capitano del Liverpool, ora opinionista per ‘Sky Sports’, ha elogiato Conte dicendosi sicuro del fatto che il tecnico campione d’Italia in carica sia l’uomo giusto per rialzare gli Spurs:

“Sono davvero felice per il ritorno di Conte in Inghilterra. Sono un suo grande fan, al Chelsea è stato una rivelazione. Antonio è un tecnico brillante, non e vedo l’ora di rivedere la sua personalità in Premier” ha dichiarato Carragher.

Per l’ex difensore, tuttavia, la strada per riportare il Tottenham a lottare per il titolo sarà lunga: “Per sistemare i problemi del Tottenham servirà tempo, Conte sa inserirsi in fretta nelle squadre in cui arriva, ma non penso che riuscirà a portare gli Spurs al successo in breve termine. C’è molto lavoro da fare, anche per un tecnico del suo calibro”.

