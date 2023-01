Casadei, l'ascesa continua: dal Chelsea B alla Championship

Il centrocampista romagnolo ceduto la scorsa estate dall'Inter ai londinesi per 15 milioni va in prestito al Reading: a fine stagione dovrebbe venire promosso nella prima squadra dei Blues.

28-01-2023 11:44

Interruzione in vista nell’avventura al Chelsea di Cesare Casadei. Ma solo temporanea. Il talentuoso centrocampista prodotto del vivaio dell’Inter, approdato in estate ai Blues per 15 milioni di euro e impiegato nella prima parte di stagione nella seconda squadra dei londinesi, disputerà infatti la seconda metà di annata nelle file del Reading, blasonata formazione di Championship.

Per il romagnolo si tratta di una vera e propria promozione, se è vero che quell’apprendistato del quale aveva parlato a inizio anno l’allora allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è durato appena sei mesi, durante i quali il classe 2003 si è ben disimpegnato tra Premier League 2 e EPL Trophy, la coppa nazionale riservata alle seconde squadre, a suon di gol realizzati, ben cinque, e assist.

Il debutto tra i professionisti, nelle fila di una squadra non lontana dalla zona playoff per la promozione in Premier, sembra quindi propedeutico al ritorno in pianta stabile a Stamford Bridge, quasi sicuramente per iniziare a gravitare nell’orbita della prima squadra. Per Casadei il calcio italiano non è mai stato così lontano.

