Casertana-Juventus, moviola: due rigori, dieci ammoniti e rimonta da 2-0 a 2-3

La prova dell’arbitro Di Reda di Molfetta al Pinto nell’anticipo della II giornata di C analizzata ai raggi X, gran lavoro per il fischietto pugliese

L’arbitro Di Reda di Molfetta, designato per Casertana-Juventus, è al terzo anno effettivo di Can Pro dopo aver debuttato a fine stagione 2021/2022 (ha esordito anche in B come IV uomo nella passata stagione), quello di ieri è stato il suo ventisettesimo gettone, il secondo stagionale, primo nel girone C ma come se l’è cavata al Pinto?

I precedenti di Di Reda con Casertana e Juventus

Di Reda era al secondo precedente coi rossoblù dopo la vittoria di Nocera in D tre anni fa e al terzo con i bianconeri dopo il pari con la Pergolettese e il ko con la Virtus Verona di due anni fa.

L’arbitro ha ammonito dieci giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Parisi e Fedele con IV uomo Boccuzzo, l’arbitro ha ammonito 10 giocatori: 41’ pt Iuliano (C), 2’ st Proia (C), 8′ st Paglino (C), 19′ st Comenencia (J), 21′ st Macca (J), 31′ st Heinz (C), 38′ st Matese (C), 40′ st Daffara (J), 48’ st Bacchetti (C), 49′ st Pedro Felipe (J).

Casertana-Juventus, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 2′ Gatti graziato per una trattenuta su Da Graca, ci poteva stare il giallo. Al 18′ fallo in area di Guerra su Deli e l’arbitro non ha dubbi. Rigore che Galletta trasforma. Al 41′ giallo per Iuliano per fallo pericoloso su Stivallo. Un minuto dopo Anghelè agganciato in area da Garri, l’arbitro indica ancora il dischetto e dagli 11 metri Anghelè non sbaglia. Al 53′ giallo per Paglino dopo la vistosa trattenuta ai danni di Macca per fermare la ripartenza avversaria.

All’83’ ammonito Matese per fallo su Pedro Felipe. Al 64′ ammonito Comenencia e due minuti dopo giallo anche per Macca dopo brutto fallo su Bianchi. All’83’ ammmonito Matese per una trattenuta su Pedro Felipe. All’87’ fallo su Mancini, calcio di punizione conquistato dalla Juventus Next Gen. Non è d’accordo l’allenatore della Casertana che poi viene redarguito dall’arbitro. Al 94′ giallo infine anche per Pedro Felipe per un contrasto aereo con Bacchetti.