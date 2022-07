Casey Stoner e il suo possibile ritorno in pista

06-07-2022 15:20

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, così recitava la famosa Agatha Christie. Non siamo certo al livello di una crime-series o di un giallo speciale, ma qualche indizio legato a Casey Stoner alimenta alcuni sospetti.

Su cosa? Andiamo con ordine. Ieri l’ex rider era ad Asolo in Veneto, dove guarda caso, ha sede l’Alpinestars e dove il due volte campione del mondo si è fatto fotografare mentre è intento a prendere delle misure per una nuova tuta. Cosa che non succedeva dal lontano 2012, quando a soli 27 anni, decise di ritirarsi.

Oggi invece, per la prima volta dopo tanto tempo, c’è anche una ventata di ottimismo nelle sue parole. “Negli ultimi mesi mi sono sentito pian piano meglio… e questa è la prima volta in 12 anni che mi prendono le misure”. Messaggio scritto su instagram dove compare una foto nelle sue stories in presenza di una sarta Alpine che effettivamente lo sta misurando per prendere delle misure.

Sono bastati pochi minuti dalla pubblicazione della storia che sono iniziate ad arrivare sul suo profilo molte risposte di piloti ed ex piloti che a gran voce incitano l’australiano. Si va da Jorge Martin a Dani Pedrosa anche se il commento più importante è stato quello di Alpinestars, da sempre sponsor di Stoner, che ha rassicurato il pilota che “la tuta per te sarà pronta in pochissimo tempo”, aumentando la suspance su questa nuova e inattesa fase della carriera del numero 27.

Per adesso più che suscitare sogni e speranze tra tutti i tifosi, non c’è nulla di certo ne tanto meno di ufficiale su quello che sarà il futuro di Casey Stoner, Senza dubbio il rinnovato ottimismo sulle sue condizioni di salute e la prova concreta che sta per rimettersi la tuta significano chiaramente che qualcosa sta per bollire in pentola.