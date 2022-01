Caso Djokovic, Daniil Medvedev va controcorrente

06-01-2022 19:23

Il caso Djokovic è ormai divenuto uno dei temi più dibattuti del momento a livello mondiale, non solo nell’ambito sportivo.

Il numero uno del mondo è passato dalla gioia per poter partecipare agli Australian Open grazie a una deroga concessagli nonostante lo status di non vaccinato alla mancata concessione del visto d’ingresso, che lo tiene attualmente bloccato in terra oceanica.

Sull’argomento si è espresso anche Daniil Medvedev. Il numero due del mondo in Australia c’è già e anzi ha guadagnato con la Russia la qualificazione alla semifinale di ATP Cup ai danni dell’Italia e che agli imminenti Australian Open potrebbe presentarsi da prima testa di serie.

Da Medveved sono però arrivate parole più indulgenti nei confronti di Djokovic rispetto a quelle pronunciate da Rafa Nadal: “La mia opinione su questo caso è abbastanza semplice. Ci sono regole e ci sono deroghe per le regole. Se Djokovic avesse una giusta esenzione alle regole dovrebbe essere qui, se non ce l’ha non dovrebbe essere qui, ma non conoscendo tutti i dettagli della storia mi concentro solo su me stesso e sulla mia situazione. Se Nole non giocherà gli Australian Open toglieremo dal torneo un ragazzo che ha 20 titoli del Grande Slam”.

Il russo ha poi fatto capire di… non essere troppo attratto dalla questione, prima di soffermarsi su un’esperienza analoga avuta sul visto: “Io sono di nuova generazione, ho appreso i fatti sul cellulare la mattina quando sono arrivate tutte le notizie. Anche io ho avuto molti problemi con i visti nella mia carriera. Una volta non potevo giocare un Challenger in Gran Bretagna e quest’anno gli US Open erano una grande incognita, dal momento che ho non avevo il visto da molto tempo e le ambasciate erano chiuse a causa del Covid.

