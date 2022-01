Caso Djokovic, le parole del sostituto Caruso e il comunicato Atp

16-01-2022 11:33

Novak Djokovic alla fine ha perso, non potrà partecipare agli Australian Open. Una grande delusione per il campione serbo, numero uno al mondo, che verrà sostituito dall’italiano Salvatore Caruso.

Proprio Salvatore Caruso, al termine della sentenza, ha dichiarato: “Non ho seguito molto la vicenda Djokovic, sono qui per giocare a tennis – ha commentato a Sky Sport 24 -. Diciamo che sono diventato il lucky loser più famoso della storia… Onestamente fra tennisti non si è parlato troppo della vicenda Nole. Qui ci giochiamo uno slam e siamo concentrati sul nostro lavoro. Per lui è una brutta botta, ma è un grandissimo campione e credo che col tempo troverà la forza per superare anche questo momento di difficoltà”.

E’ arrivato anche un comunicato dell’Atp dopo la sentenza Djokovic: “La decisione odierna di confermare la cancellazione del visto australiano di Novak Djokovic segna la fine di una serie di eventi profondamente deplorevoli. In definitiva, devono essere rispettate le decisioni delle autorità giudiziarie in materia di salute pubblica. È necessario più tempo per fare il punto sui fatti e per trarre gli insegnamenti da questa situazione. Indipendentemente da tutto, Novak è uno dei più grandi campioni del nostro sport e la sua assenza dagli Australian Open è una sconfitta per il gioco. Sappiamo quanto siano stati turbolenti gli ultimi giorni per Novak e quanto volesse difendere il suo titolo a Melbourne. Gli auguriamo ogni bene e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo. L’Atp continua a raccomandare vivamente la vaccinazione a tutti i giocatori”.

OMNISPORT