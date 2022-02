Caso Fontana, Gios: "Le parole del marito fanno ben sperare"

20-02-2022 13:42

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono concluse. L’Italia ha raccolto 17 medaglie e tra i protagonisti assoluti c’è stata sicuramente Arianna Fontana, diventata la più medagliata di sempre del Bel Paese. La campionessa dello short track ha fatto però anche molto rumore fuori dalla pista.

Motivo della disputa il marito. Anthony Lobello, compagno della Fontana, si è fatto sentire: “Mai chiesto di diventare ct. Credo che le relazioni possano andare in direzioni differenti e c’è sempre un modo per risolvere i problemi. Non importa cosa tu possa pensare di un’altra persona ma a volte devi lavorare insieme per un obiettivo. Disponibile a incontrare Gios? Certo, assolutamente, ma bisogna avere la volontà di risolvere il problema”.

Segnali di distensione tra il presidente di Federghiaccio Andrea Gios e il marito-allenatore di Arianna Fontana. Il numero uno della Fisg è apparso fiducioso: “Le dichiarazioni di Anthony Lobello lasciano ben sperare per il futuro. Non c’è dubbio che il presidente debba risolvere il problema, voglio solo capire cosa vuole per definire il come. Li incontrerò”, ha concluso Gios.

