Caso Hakimi, l'agente stempera i toni

Nelle ultime ore è scoppiato un mezzo caso Hakimi, relativo al pagamento del cartellino del nerazzurro al Real Madrid. È così intervenuto anche l’agente del calciatore Alejando Camano che ha stemperato i toni: “Madrid su Hakimi? Quali sono, non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene nell’Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro”.

Stando alle parole di Camano non ci sarebbe nessun caso o problema.

