Caso plusvalenze: Codacons e Club Napoli chiedono lo scudetto 2018/19, la risposta del Coni 

L’avvocato Lubrano, rappresentante delle due associazioni, aveva chiesto di partecipare all’udienza sulla penalizzazione della Juventus: no del Collegio di Garanzia

19-04-2023 18:39

Nella frenetica giornata al Collegio di Garanzia del Coni, che si dovrà pronunciare sul caso plusvalenze e sulla penalizzazione in classifica della Juventus, qualche momento sotto i riflettori l’ha vissuto anche l’avvocato Enrico Lubrano, rappresentante del Codacons e del Club Napoli Maradona, che ha chiesto di partecipare all’udienza per poter richiedere l’assegnazione al Napoli dello scudetto 2018/19.

Il Codacons chiede lo scudetto 2018/19 al Napoli

La richiesta di Codacons e Club Napoli Maradona di assegnare al Napoli lo scudetto 2018/19 parte dalla condanna della Juventus da parte della Corte Federale d’Appello della Figc per il caso plusvalenze. Se la Juventus è stata ritenuta colpevole di illeciti anche per quella stagione, sostiene Lubrano, quello scudetto va revocato e assegnato alla seconda in classifica, il Napoli appunto.

Codacons, la richiesta di Lubrano

“Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della decisione della Corte federale nella parte in cui si dice che la Juventus abbia alterato la regolarità dei campionati dal 2018, quindi anche 2018-2019 in cui il Napoli è arrivato secondo dopo la Juventus”, ha spiegato Lubrano ai giornalisti presenti.

“Questo per sorreggere il ricorso al Tar sulla revoca dello scudetto 2018/19 alla Juventus e l’assegnazione al Napoli. Se è stato accertato che la Juve ha alterato campionato 2018-2019 sarebbe dovuto essere stato revocato lo scudetto dalla Corte d’Appello, cosa che non è accaduta. Per questo abbiamo impugnato la parte in questione”.

Il Collegio di Garanzia dice no al Codacons

La richiesta del Codacons e del Club Napoli Maradona è però stata respinta dal Collegio di Garanzia del Coni. I giudici del Comitato Olimpico hanno infatti ritenuto inammissibile la richiesta avanzata dall’avvocato Lubrano, scatenando i tifosi della Juventus sul web. “Amici, una brutta notizia: la costituzione in giudizio del Codacons e dell’associazione club Napoli Maradona è stata giudicata inammissibile. Così però ci levano una parte del divertimento”, ironizza Ju29ro. “Poi ci chiediamo perché i processi in Italia durano anni e anni, se continuiamo a buttare tempo così…”, il commento di Juventino Guy. “Nemmeno li dovevano far entrare sti buffoni”, aggiunge Nicole. “Ci mancavano solo loro…”, la chiosa di MarkJ.

ITALIAMEDIA