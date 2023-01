06-01-2023 11:30

Sembra una vera e propria odissea l’avventura saudita di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr iniziata da alcuni giorni. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’ex United non sarebbe stato ancora tesserato dal club di Riyadh che quindi non lo potrà schierare nella partita di domani contro l’Al-taee. CR7, inoltre, deve scontare una squalifica di due giornate comminata dalla FA Inglese.

Caso Ronaldo, la soffiata arrivata da una fonte anonima

La soffiata appena descritta arriverebbe da una fonte di Riyadh che ha chiesto di rimanere anonima. Il club di Cr7 ha superato il numero di stranieri tesserabili. Nel campionato saudita ne è consentito avere in rosa otto, ma con l’arrivo di Ronaldo l’Al- Nassr ne ha nove, e prima di far schierare in campo il portoghese, l’Al-Nassr ne deve vendere uno. Il maggiore indiziato, quindi, sarebbe l’uzbeko Jalaluddin Masharipov, che indossava la maglia numero 7 ora sulle spalle del cinque volte pallone d’oro.

Caso Ronaldo, la posizione dell’Al-Nassr

“Ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri – ha detto la fonte dell’Al-Nassr -, ma non sono ancora nella fase conclusiva”. Quando però Ronaldo potrà essere tesserato, Ronaldo – come detto – dovrà scontare la squalifica di due giornate comminata dalla FA inglese, quando il numero 7 face cadere il telefono di un tifoso con una manata a margine della sconfitta dei Red Devils contro l’Everton. La federcalcio britannica ha quindi riferito che il provvedimento debba poi essere applicato a livello globale, quindi anche in quello saudita.

Caso Ronaldo, i petroldollari dell’emiro saudita

Oltre all’episodio relativo alla squalifica, fa discutere soprattutto il compenso che verrà elargito all’ex Real, Juventus ed United. Il portoghese andrebbe quindi a percepire ben 250 milioni di euro a stagione sino al 2025, con all’interno diversi contratti di sponsorizzazione ed un ruolo di ambassador per un’eventuale edizione dei mondiali in Arabia Saudita del 2030 (ancora da assegnare).