Caso Suarez, parole del presidente Gravina scatenano bufera sui social

“Non è vero che la Procura non si è pronunciata. Su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla Procura, non ci siano stati elementi per procedere: si va verso l’archiviazione. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti: aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti”. Così il presidente federale Gravina si è espresso in merito al celebre caso Suarez, scomparso da tempo dall’ordine del giorno dei media.

Parole che non sono piaciute a tutti. L’anticipazione del verdetto, quando il caso è tuttora al vaglio della Procura Federale, tradirebbe i principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza ai quali sono tenuti gli organi della Giustizia Sportiva e sui social scoppia la polemica.

I tifosi bianconeri ricordano i precedenti in chiave anti-Juve

Fioccano i commenti e gli juventini sono in prima linea: “E su pubblicazione di “inutili intercettazioni” e di “presunte prove” durante indagini in corso? Vi ricorda niente? Tecniche usate e collaudate dal 2006 al 2021 sempre e solo contro un unico nemico lasciando in disparte tutte le altre squadre” o anche: “Giusto, le anticipazioni della stampa vanno bene solo quando sono contro la Juve!” oppure: “Come mai la stampa e opinionisti condannano la Juve prima che finisca l’indagine e prima che venga data una sentenza?”.

La maggioranza dei tifosi attacca Gravina per frasi su caso Suarez

Il web ribolle: “Vedo juventini esultare per le parole di Gravina ma non capiscono la gravità dei fatti, ancora non esce neanche una sentenza e lui già l’ha data!?!?! Ma stiamo scherzando??? Lo confermo e lo ribadisco, questo non è un paese normale” o anche: “Una volta una parvenza di legalità istituzionale c’era ancora. Adesso siamo nel terzo mondo ed il fatto che il campionato italiano abbia perso posizioni (quarto-quinto per importanza) è una delle conseguenze”

C’è chi scrive: “Lo fa per lo stesso motivo per il quale non ha mosso un dito quando la Covisoc, quasi un anno fa, faceva notare le tante (e fasulle) plusvalenze bianconere” e poi: “ogni volta che si indaga la Juventus, Gravina assume lo stesso comportamento che abbiamo noi quando ci toccano qualcosa di caro” e infine: “Gravina riesce nell’impresa di far rimpiangere Tavecchio, e non credevo fosse possibile”

