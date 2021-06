Cassani: "Ganna? Sarà in forma al momento giusto"

Sonny Colbrelli e Matteo Sobrero sono i nuovi campioni italiani rispettivamente su strada e a cronometro.

Questo l’esito dellle gare svoltesi a Imola, che hanno visto il successo di uno dei favoriti nella prova in linea, mentre nella prova contro il tempo ha sorpreso il quarto posto del campione uscente Filippo Ganna, protagonista al Giro d’Italia con due vittorie su due a cronometro e attesissimo in vista dei Giochi di Tokyo.

Presente alle gare, il ct dell’Italia Davide Cassani non si è detto preoccupato per la prestazione del piemontese: “Ganna, Affini e Sobrero sono arrivati nei primi quattro a Milano e questo vuol dire che il livello dei nostri ragazzi è veramente alto. Ganna deve andare forte tra un mese, quindi è normale che adesso non fosse al massimo della sua forma” ha dichiarato Cassani.

Quanto a Colbrelli, Cassani ha ribadito di non avere intenzione di convocare il bresciano per l’Olimpiade: “Ho visto quello che mi aspettavo di vedere senza registrare grandi sorprese. Sonny ha corso bene, era uno degli uomini favoriti per la vittoria e potrà essere un uomo importante sia per i Campionati Europei che per il Mondiale. A Tokyo invece avremo un percorso completamente diverso rispetto a quello di Imola. Ci saranno salite importanti da 20-30 minuti: se ci fosse stato un percorso più facile non avrei esitato a convocarlo”.

Per i nomi dei convocati per Tokyo bisognerà aspettare ancora qualche giorno: “I corridori che porterò alle Olimpiadi verranno tendenzialmente dal Giro e quindi tra la corsa rosa e i Campionati Italiani si sono presi una pausa, non potevamo pretendere che tirassero dritti dal Giro fino a Tokyo – ha concluso Cassani – Hanno rallentato un po’ per poi ripartire. Prima di comunicare i nomi dei convocati voglio parlare ancora con i miei ragazzi”.



