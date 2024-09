Cassano attacca Inzaghi, se la prende con Danilo e massacra Leao, Adani e la frecciata ad Allegri

Cassano solleva un polverone social con le dichiarazioni su Inzaghi a Viva El Futbol. Durissimo sul milanista Leao: "Fa ca***e, non sarà mai un fenomeno".

È sempre Cassano show a Viva El Futbol, il programma su Twitch con Adani e Ventola. L’ex Inter e Milan attacca Inzaghi, prende di mira Rafa Leao e continua a nutrire dubbi sulla Juve di Thiago Motta.

Inter, Cassano se la prende pure con Inzaghi

Ha sollevato un polverone social l’ultima di Cassano a Viva El Futbol. Parlando di Simone Inzaghi, FantAntonio ha detto: “Da quello che mi dicono, lui fa poco e niente, continua a lavorare sul lavoro di Conte”. Ed è pioggia di polemiche. “Guarda le partite. Guarda con quanti giocatori attacca, guarda i movimenti di tutti, che fanno tutto. Non ti fare prendere per c**o, giudica quando vedi una serie di partite” replica su X Francesco. “Da milanista e per niente fan di Inzaghi: allenatore tuttora sottovalutato che sta facendo cose grandissime”. “Con Conte penso che i nostri difensori superassero la metà campo durante i corner e all’intervallo per rientrare negli spogliatoi” afferma Copper.

Le altre bordate di Cassano a Vlahovic, Danilo e Leao

Il discorso si sposta sulla Juventus e Cassano continua a nutrire dubbi sulla squadra di Motta: “Ho sempre riserve, ma nelle prime quattro potrebbe anche starci. Vlahovic è uno sempre isterico, corre a vuoto, anche se qualche gol lo fa. Lì dietro non garantiscono affidabilità Bremer e Gatti. Danilo, l’uomo di quell’altro (Allegri, ndr), ha fatto cinque minuti. Disse: ‘Allegri simile a Guardiola’, ma l’unica cosa che hanno in comune è il numero di scarpe”. Poi sul Milan e Rafa Leao: “Leao e Theo Hernandez sono il grande problema del Milan. Sono convinto che Ibra gli farà fare una grande figura di m***a dopo il comportamento indegno che hanno avuto. Sul lusitano: “Anziché fare il fenomeno e sfidare l’allenatore, facesse 25 gol, iniziasse a essere leader. Lo abbiamo visto anche col Portogallo: fa ca***e. Non è un fenomeno e non lo sarà mai”.

Adani, la frecciata ad Allegri e l’elogio a Thuram

Non nomina Allegri, Adani. Del resto, in passato tra i due sono state spesso scintille. Ma il confronto tra la Juve di Motta e quella del livornese non lascia spazi a dubbi. “Ho visto gente entusiasta, mentre negli anni precedenti era divisa nella frustrazione. I tifosi, ora, sentono un trasporto diverso”. Sulla tenuta difensiva dei bianconeri, mai trafitti dagli avversari: “Ci sono due modi di non prendere gol: puoi metterti indietro rinunciando ad attaccare oppure fare la partita senza quasi subire neanche un tiro in tre partite”. L’ex difensore esalta poi l’attaccante dell’Inter Thuram, protagonista di un ottimo avvio di stagione: “È forte di cuore e di testa”.