Allegri al Benfica, si tratta: Juve, occhio alla vendetta dell’ex in Champions

Allegri potrebbe finire a sorpresa sulla panchina del Benfica dopo l'esonero di Schmidt: in caso l'operaszione si dovesse chiudere Max affronterebbe subito al Juve in Champions

Il Benfica è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Roger Schmidt, che ha occupato la panchina portoghese per più di due anni, e nelle ultime ore sarebbe venuto fuori il nome di Massimiliano Allegri, il cui procuratore Giovanni Branchini è già a Lisbona per trattare col club lusitano. In caso la trattativa andasse in porto, Max potrebbe affrontare la sua ex Juventus, che lo esonerò a maggio, nell’ultima gara del girone unico di Champions League.

Benfica, Schmidt esonerato

Sabato 31 agosto Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha comunicato l’esonero di Roger Schmidt dopo più di due anni e uno scudetto vinto alla prima stagione sulla panchina dei lusitani, oltre a una supercoppa di Portogallo. Queste le parole dell’ex giocatore di Fiorentina e Milan: Roger Schmidt non è più l’allenatore del Benfica, lo confermo. Vorrei ringraziarlo per tutto l’impegno e il lavoro che ha profuso per il nostro club, per i titoli conquistati e per i giovani della formazione che ha sviluppato. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare allenatore, stiamo già guardando al futuro e lavorando sul prossimo allenatore, che si saprà nel prossimo futuro”.

Il procurato di Allegri è a Lisbona

In seguito all’esonero di Schmidt sono subito emerse voci che vorrebbero Massimiliano Allegri – indiziato anche a sostituire Paulo Fonseca sulla panchina del Milan – come suo sostituto sulla panchina del Benfica. Forse si tratta più di semplici voci, visto che – come riportato dal Corriere dello Sport – il suo procuratore Giovanni Branchini sarebbe già a Lisbona per trattare con il club portoghese.

In caso di sì ci pronta la sfida alla Juve

Se la trattativa tra Benfica e Allegri dovesse effettivamente andare in porto, Max avrebbe da subito l’occasione di affrontare la Juventus e prendersi una piccola rivincita dopo l’esonero arrivato a maggio, pochi giorni dopo la conquista della Coppa Italia. Portoghesi e bianconeri si affronteranno infatti nell’ultima delle partite del girone unico in programma il 29 gennaio