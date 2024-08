Cassano show: bordate alla Juventus, il problema che avrà e la richiesta di spiegazioni

FantAntonio a Viva el Futbol dà spettacolo con Lele Adani e Ventola, ipotizza difficoltà per i bianconeri. E torna un suo vecchio pallino

La Juventus e il suo ottimo inizio di campionato sono l’argomento principale di Viva el Futbol, il nuovo format che vede protagonisti Adani, Ventola e Cassano. Proprio FantAntonio esprime ancora qualche dubbio in merito alla squadra di Thiago Motta che, dopo due giornate, si gode la vetta solitaria della classifica.

Juve, che impatto Thiago Motta: l’analisi di Cassano

Premessa: Cassano esalta il lavoro e i risultati di Thiago Motta, “uno che non guarda in faccia a nessuno e non ha paura di affidarsi ai ragazzini. Yildiz e Mbangula mi hanno impressionato, mentre gli altri hanno fatto buone partite contro squadre che si devono salvare”. Ma non è ancora il momento di dare un giudizio definitivo sulla Juventus. “Come contro il Como ho avuto la stessa impressione: sullo 0-0 quella col Verona è stata una partita equilibrata, poi dopo l’errore dei veneti e il gol del vantaggio è stata un’altra gara e i bianconeri hanno vinto meritatamente con un’idea di calcio. Ma ha giocato contro due squadre che lotteranno per non retrocedere”.

Bianconeri già promossi a pieni voti? I dubbi di FantAntonio

Cassano evidenzia cosa non gli è piaciuto della Juventus contro il Verona e quali potrebbero essere i problemi cui potrebbe andare incontro l’undici di Thiago Motta. “Un neo: le tante palle in uscita sbagliate da due centrali, Bremer e Gatti. E a centrocampo Fagioli e Locatelli hanno fatto un po’ fatica. Penso in ottica futura: aspetto di vedere la Juve contro squadre più forti per capire come affronterà le situazioni. Contro club che hanno maggiore qualità potrebbe andare in difficoltà, anche se comunque Motta ha idee ed è preparato”. Quindi aggiunge: “Lo giudicherò tra tre, quattro partite. È vero: chi ben inizia è già a metà dell’opera, ma ho qualche dubbio”. Adani, invece, non ha dubbi su Motta: “Thiago è il miglior acquisto della Juventus”.

Caso Chiesa, le bordate di Cassano alla Juventus

Si parla anche della questione Chiesa. E l’ex talento di Bari Vecchia punta il dito contro il club bianconero: “Chiesa è più forte di Nico Gonzalez e la Juve si è comportata in modo indegno nei suoi confronti. Io non posso pensare che a Thiago non piaccia. Chiesa è sempre stato uno che si è sacrificato, che ha sempre avuto cazzimma, ha carattere, è fortissimo. E nessuno ha spiegato perché è stato tenuto fuori”. Su Douglaz Luiz in panchina nelle prime due partite di campionato: “È molto più forti di Locatelli e Fagioli che sono scarsi e non possono giocare in una Juve che vuole vincere. Quando starà bene giocherà”.

Il giudizio sul Napoli di Conte e dove arriverà

Sul Napoli di Antonio Conte l’ex attaccante di Roma e Real Madrid ha invece le idee chiarissime: “Finirà tra le prime quattro. Perché Conte ti tira fuori l’anima, lui ti trita i co…ni, e ti fa correre come un disgraziato. È la squadra che mi dà più fiducia tra le prime quattro, ma non per lottare per lo scudetto”. Sul mercato: “Osimhen è un problema gigantesco, un autogol clamoroso della società”. E un passaggio su Gilmour e McTominay: “Mi chiedo se saranno alternative a Lobotka e Anguissa oppure un modo per tagliare col passato”.