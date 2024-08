Adani e Cassano show: debutto di Viva el Futbol tra bordate e risate

Chi vincerà lo scudetto per Adani, Cassano e Ventola e quale squadra ha già avuto il maggior impatto con il cambio tecnico: riparte il format del trio

Non è lo studio della Domenica Sportiva pieno di luci e ledwall ovunque ma Lele Adani, si sente comunque nella sua ‘comfort zone’ nel suo ruolo inedito di anchorman e nel nuovo studietto di ‘Viva El Futbol’ con luci soffuse e costruito in stile web tv per il lancio del nuovo programma calcistico. Tranne qualcosa ancora da migliorare, come l’acustica o la qualità video di Cassano in collegamento streaming, i tre opinionisti – tra cui Nicola Ventola – si concentrano ad analizzare le situazioni mercato e la prima giornata di Serie A: chi promuovono, chi bocciano tra tante risate in studio nel nuovo format dopo aver lasciato la Bobo-tv.

Adani e Ventola promuovono la nuova Juve di Thiago Motta

Convince Thiago Motta, il neo tecnico bianconero, alla prima uscita ufficiale stagionale contro il Como, secondo Adani già si vede una differenza netta: “La Juventus aveva già uno spirito di squadra l’anno scorso. Quello che mancava era l’attenzione, la concentrazione, la fame ed erano carenti nell’idea di gioco. Per questo la Juve non era una squadra completa. Ora, invece, nei recuperi palla, nel giro palla e in tanti aspetti come la costruzione di gioco la Juve di Motta già ha mostrato di essere al top e tanto diversa dalla precedente”.

Adani, impatto Thiago Motta sia stato più efficace di Allegri

Adani promuove Thiago Motta soprattutto nell’impatto che ha dato ai bianconeri da neo allenatore: “Milan, Juve e Napoli hanno cambiato allenatore ma Thiago Motta ha avuto il maggiore impatto. La Juve discostandosi dalla precedente idea di gioco ha cambiato tutto e ha avuto un impatto realmente impressionante, sebbene siamo ancora al mese di agosto. Tanti di questi giocatori c’erano anche l’anno scorso ma il lavoro fatto dal neo tecnico è già ben differente. Il discostarsi dall’idea precedente (chiaro riferimento ad Allegri che però non viene mai nominato ndr.) ha dato anche gioia ai tifosi che vedono qualcosa di nuovo, una rinascita”.

Secondo Adani, Thiago Motta non stima Chiesa

Su Chiesa tutto chiaro: “Non lo vede nei programmi” dice Lele Adani. “Thiago Motta non si è affatto impuntato con la società per far trattenere Chiesa, non è nel pensiero dell’allenatore sebbene sia un ottimo giocatore. Poi la società ha bisogno di venderlo per non perderlo a zero ma queste sono altre dinamiche. Se l’allenatore fosse stato realmente convinto da Chiesa, avrebbe chiesto al club di tenerlo in tutti i modi e si sarebbe mosso in prima persona con il giocatore.”

Antonio Cassano nutre dubbi sui miglioramenti dell’Inter

Secondo l’ex attaccante, i nerazzurri sono i più forti in Serie A ma non mancano i dubbi per il calciomercato: “Sono ancora alla ricerca di un difensore ma li vedo comunque al primo posto. Hanno una rosa super ricca di calciatori ma non credo che l’allenatore li abbia fatti migliorare individualmente.”

Infine, le previsioni sulla classifica finale della Serie A 2024/25 sono state aperte da Nicola Ventola: “Milan, Inter, Juventus e Roma”. Poi è intervenuto anche Lele Adani: “L’Inter vince lo scudetto. Poi dico Milan, Juventus e se la giocano Roma e Atalanta per un posto in Champions League”.

La discussione è stata chiusa quindi da Cassano che ha spiazzato tutti con il suo pronostico: “Dopo quello che dirò, apriti cielo…Dico Inter, Roma, Atalanta e Napoli. A questo punto prevedo Milan e Juventus fuori dalla Champions”.

Cassano premia Marco Baroni come allenatore della Lazio

Esordio vincente per Marco Baroni alla Lazio, Antonio Cassano fa i complimenti al tecnico su molti aspetti: “Il premio dello scorso anno dopo Gasperini, come migliore allenatore, andava a Baroni. Gli hanno smantellato la squadra e lui ha salvato il Verona. Baroni a 60 anni si merita una grande squadra, perché viene dalla gavetta”.