La Juventus di Thiago Motta vince e convince: "Ecco perché ho fatto giocare Mbangula"

La Juve asfalta il Como all'esordio in campionato anche grazie alle scelte vincenti di Thiago Motta che a sorpresa si è affidato al debuttante Mbangula, preferito a Douglas Luiz.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus vince, anzi stravince contro il Como nella prima giornata di campionato e mette a zittire gli scettici. Pur con una rosa ancora ridotta, i bianconeri esprimono un gran calcio e asfaltano l’ambiziosa squadra allenata da Fabregas. Thiago Motta analizza il successo, in attesa di ricevere notizie altrettanto positive dal mercato.

Juve, buona la prima. Thiago Motta e la scelta Mbangula

Fuori Douglaz Luiz, dentro dal primo minuto l’esordiente Mbangula. E cosa succede? Che a sbloccare il match e quindi a segnare il primo gol stagionale della Juventus – e che gol – è proprio il talento belga classe 2004 della Next Gen. L’intuizione di Thiago Motta si è rivelata vincente. “Ha giocato perché se lo meritava per tutto il lavoro fatto dal primo giorno fino ad oggi – ha spiegato l’allenatore italo-brasiliano ai microfoni di Dazn -. Mi aspetto tanto non solo da lui, ma anche dagli altri. Come squadra abbiamo fatto un’ottima gara”.

Como travolto: fattore umiltà, Vlahovic e Yildiz

“L’umiltà ci vuole sempre. Abbiamo giocato contro una buona squadra, che viene da un grande entusiasmo perché ha disputato una Serie B fantastica. Noi con grande rispetto abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Abbiamo dei giocatori con grandissima qualità e grandissima interpretazione del momento e del gioco – dice Motta -. Vlahovic? Ha giocato una grandissima partita con e senza palla, è un calciatore importante per noi che ha bisogno della squadra”. Sulla posizione in campo di Yildiz, che ha illuminato lo Stadium con le sue giocate in posizione centrale alle spalle di Vlahovic: “Con la qualità che ha può giocare in diversi ruoli, dipenderà da lui e dalla squadra che andiamo ad affrontare”.

E, ora, il mercato: che cosa ha detto Thiago Motta

L’ex allenatore del Bologna glissa quando si tocca l’argomento mercato. La Juve sta per chiudere il colpo Kalulu e insiste per Koopmeiners, ma Motta non esce allo scoperto: “Per quanto riguarda il mercato non abbiamo noi il controllo, stiamo lavorando molto bene e seriamente per allestire una squadra competitiva. Noi dobbiamo pensare a recuperare dopo questa partita e a prepararci nel migliore dei modi per il Verona, che è una squadra complicata”.