Cassano insiste: "Maradona ha vinto a Napoli con gli scarsi"

28-09-2022 21:42

Antonio Cassano torna a pungere il mondo Napoli. Dopo aver detto nei giorni scorsi che Maradona aveva vinto il primo titolo con “degli scappati di casa”, l’ex attaccante barese ha fatto bis alla Bobo Tv con frasi ancora più irrispettose.

“Qualche ex giocatore che non conosco del Napoli, non so manco chi c…o sono, ha detto qualcosa. Io lo ripeto, i giocatori con cui ha vinto Maradona a Napoli sono degli scappati di casa. Maradona ha fatto un miracolo giocando con gente scarsa al suo fianco. Lui era un extraterrestre, il primo scudetto l’ha vinto da solo, nel secondo aveva gente più forte come Alemao, Careca. Qualcuno può dire il contrario ma non è così. Ho fatto i complimenti a Maradona e basta”.