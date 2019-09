Cassano ora punta il Milan e indica il responsabile

La puntata di ieri sera di Tiki Taka non poteva che aprire sulla crisi del Milan, squadra senza identità e risultati, che ha incassato quattro sconfitte in sei giornate di campionato, tre delle quali consecutive. A tenere banco non sono le scelte di Marco Giampaolo, ma quelle dei dirigenti rossoneri, in particolare riguardo al mercato estivo che, finora, si sta dimostrando deludente.

Per Pierluigi Pardo e molti degli ospiti in studio, come il giornalista Fabrizio Biasin, in estate il Milan aveva davanti a sé due opzioni: rafforzare la squadra costruita nella scorsa stagione da Rino Gattuso con due-tre elementi di esperienza o rifondarla con l’acquisto di tanti giovani di prospettiva.

GAZIDIS E L’ARSENAL. È stata scelta la seconda strada, che però finora non ha pagato. “Questa è la filosofia di Gazidis – ha dichiarato la giornalista Giorgia Rossi – che anche all’Arsenal aveva sempre puntato su giovani da far crescere, piuttosto che su campioni affermati”.

Per Antonio Cassano proprio questa scelta è alla base dei problemi attuali del Milan. “E com’è finito l’Arsenal?”, ha chiesto Cassano alla Rossi. “L’Arsenal non ha vinto niente negli ultimi 15 anni”, ha poi aggiunto Fantantonio, che pochi minuti prima aveva ricordato come, a suo parere, il Milan non sia una squadra qualunque.

“COME IL REAL”. “La proprietà – ha dichiarato Cassano, spalleggiato poi da Christian Vieri – deve capire che ha preso una delle squadre più importanti al mondo, dove i tifosi vogliono vincere”.

Interrogato poi da Pardo sul blasone del Milan, Cassano ha approfondito la sua tesi. “Come il Milan ci sono il Real Madrid, il Bayern Monaco e un paio di altre società in Europa. È un club che deve vincere”. Una sottolineatura che rimarca la differenza tra la visione di Fantantonio e quelli che, per ora, sembrano essere i piani del fondo Elliott e dell’a.d. Ivan Gazidis.

SPORTEVAI | 30-09-2019 09:58