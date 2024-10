Cassano prende in giro Ronaldo, risposta alla sorella? Poi rivela i problemi dell'Inter

Nuovo attacco di Cassano all'indirizzo di Cristiano Ronaldo: "Basta, vattene in vacanza". Elogia Griezmann e svela cosa è cambiato nell'Inter rispetto all'anno scorso.

A ‘Viva El Futbol’ Cassano torna ad attaccare Cristiano Ronaldo. Più che un affondo, una vera e propria presa in giro, forse per controbattere alle stoccate nei suoi confronti della sorella dell’asso lusitano. Poi si sofferma sull’Inter, rivelando quali sono i problemi della squadra di Simone Inzaghi.

Cassano, Griezmann e l’attacco a Cristiano Ronaldo

Adani, Ventola e Cassano parlano dell’addio alla nazionale francese di Griezmann, praticamente un assist offerto a FantAntonio per puntare il dito contro Cristiano Ronaldo. “Un grandissimo gesto, di una persona non egosista – dice l’ex attaccante del Real Madrid riferendosi al 33enne dell’Atletico Madrid -. Qui c’è gente che a 40, a 45, a 50, a 57 anni vuole ancora far gol alla Sammartinese per battere record. Ma basta. Cristiano Ronaldo, vattene in vacanza. Ti stimiamo, ma basta”.

Il 42enne barese prosegue: “Mi tolgo il cappello dinanzi a Griezmann, perché vuole fare spazio agli altri. Invece Ronaldo vuole fare il sesto mondiale, facciamo pure il settimo, l’ottavo, il nono. E buttiamoci tutti dentro, tanto fino a 65 anni si può giocare, fino alla pensione. Nel frattempo tra una partita e un’altra in Arabia Saudita, ci facciamo anche un burraco. Basta”.

La presa in giro di Cassano in replica alla sorella di CR7?

Cassano, si sa, è uno senza peli sulla lingua. Lui è fatto così, prendere o lasciare. E in un’altra puntata di Viva el Futbol di Ronaldo aveva detto che “non sa giocare a calcio. Fai pure 3000 gol, fatteli fritti con le uova”. Parole che sono andate ben oltre la rete e che hanno fatto il giro del mondo.

Al punto da spingere la sorella del campione portoghese dell’Al-Nassr, a rispondere per le rime su Instagram: “Non conosco questo pover’uomo e neanche mi interessa. Ma gli dico solo una cosa, se non sa giocare e ha segnato 900 gol, immagina se sapesse giocare”.

I problemi dell’Inter secondo FantAntonio e Adani

Si analizza la vittoria dell’Inter per 3-2 ai danni dell’Udinese. E Cassano sembra avere le idee piuttosto chiare in merito ai problemi dei campioni d’Italia: “Subisce tanto, manca solidità rispetto all’anno scorso. Con l’Udinese poteva vincere con 5-6 di scarto, ma gli avversari entrano troppo facilmente”. Anche a centrocampo qualcosa non funziona.

“Calhanoglu, che stimo, sembra stanco, è in difficoltà. E anche Mkhitaryan. Tranne Frattesi, in questa fase l’Inter ha poca gamba”. Sulla doppietta di Lautaro: “Se ha fiducia sarà tutto più semplice”. Ed è dello stesso avviso Lele Adani: “Quando Thuram e Lautaro giocano bene, l’Inter è imbattibile. Se giocano male, la manovra della squadra diventa farraginosa”.