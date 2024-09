Udinese-Inter 2-3: ritorno di fuoco per Lautaro, Frattesi show, derby dimenticato

Top e flop della gara: Darmian e Dimarco fanno la differenza con i loro assist, Thuram regge e fa segnare l'argentino. Male Touré, Bijol e Bisseck

Il ritorno al gol di Lautaro e la verve di Frattesi fanno uscire l’Inter dalla paura: battuta l’Udinese per 3-2 con una doppietta del Toro che non segnava da marzo. Non è stato tutto facile per l’Inter ma ora il derby sicuramente archiviato. La squadra di Inzaghi torna al successo, un mese esatto dopo l’ultimo in campionato. La apre Frattesi, con una rete segnata dopo 43 secondi, grazie ad un inserimento a sorpresa alle spalle di Touré. Pareggia i conti l’Udinese con una reazione di forza e orgoglio al 35′: prima con un gol divorato sotto rete da Lovric e poi con la rete di Kabasele che di testa fa crollare il muro di Bisseck in marcatura. Al termine del primo tempo è Lautaro Martinez che raddoppia, grazie a un cross sporco di Dimarco sfiorato anche da Bijol. L’argentino non si ferma qui e a inizio ripresa centra anche la doppietta dopo mesi di digiuno: Thuram buca la difesa avversaria, gli serve un assist dal limite dell’area, e Lautaro fa 3-1 con un destro potente ed angolatissimo che batte Okoye. Lucca illude con un gol segnato all’ 83′: supera in velocità Calhanoglu e batte a tu per tu Sommer con un tiro sul secondo palo ma finisce qua. La squadra di Inzaghi riprende a correre con 11 punti in classifica e il terzo posto; l’Udinese è alla seconda sconfitta consecutiva ma mantiene ancora momentaneamente il quinto posto a quota 10.

Udinese-Inter, la chiave tattica della gara

L’Udinese cancella il 3-4-2-1 e si schiera a specchio con l’Inter: Runjaic si dispone, per la prima volta in stagione, con il 3-5-2 con Thauvin e Davis in avanti. Il tecnico tedesco chiede ai suoi uomini di aumentare la densità a centrocampo e andare in marcatura ad uomo su tutti i giocatori avversari della metà campo. Inzaghi, reduce dalla batosta nel derby, chiede ai suoi uomini di mantenere il campo, di non aprirsi e di essere corti tra reparti per impedire il possesso palla avversario. L’Udinese, per scapolare i blocchi nerazzurri, gioca palla in verticale verso i suoi attaccanti.

Nel secondo tempo l’Inter alza l’intensità del ritmo e gioca palla in profondità verso gli attaccanti aspettando varchi liberi o ingenuità difensive avversarie. I bianconeri si alzano in pressing, costringendo l’Inter a difendere a cinque e a buttare via il pallone ma non ottengono gli effetti sperati. Da registrare la fase difensiva dei nerazzurri che nel finale regala a Lucca la palla del 2-3.

Udinese-Inter, il ritorno in rete per Lautaro

Ritorno al gol e doppietta. Mesi di buio totale per Lautaro Martinez che aveva segnato un solo gol nelle ultime 13 partite giocate in Serie A. Bisogna riavvolgere il nastro al 4 marzo 2023, quando andò a bersaglio contro il Frosinone, poi più nulla. Al contrario, si era sbloccato in nazionale, trascinando la Seleccion al trionfo in Coppa America da capocannoniere della classifica marcatori.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 5.5. Subisce due reti. A tu per tu con Lucca resta lento e non impeccabile in fase di uscita.

Subisce due reti. A tu per tu con Lucca resta lento e non impeccabile in fase di uscita. Bisseck 5.5. Concede troppo spazio in area a Kabasele che di testa colpisce il pallone e lo spedisce angolatissimo sul secondo palo.

Concede troppo spazio in area a Kabasele che di testa colpisce il pallone e lo spedisce angolatissimo sul secondo palo. Acerbi 6. Cala in fase finale di gara. Nel primo tempo si limita a tenere la marcatura su Thauvin.

Cala in fase finale di gara. Nel primo tempo si limita a tenere la marcatura su Thauvin. Bastoni 6.5. In campo per 75′ senza errori. Si limita a contenere gli inserimenti di Ehizibue. De Vrij (dal 75′) sv.

In campo per 75′ senza errori. Si limita a contenere gli inserimenti di Ehizibue. Darmian 7. Intuitivo nel siglare il primo assist della gara non appena si accorge dell’inserimento in profondità di Frattesi.

Intuitivo nel siglare il primo assist della gara non appena si accorge dell’inserimento in profondità di Frattesi. Frattesi 7.5. Si inserisce in profondità alle spalle di Touré, dopo 43 secondi dall’inizio di gara, e sfrutta una disattenzione del difensore avversario per mettere in rete il primo pallone della gara. Zielinski (dall’ 86′) sv.

Si inserisce in profondità alle spalle di Touré, dopo 43 secondi dall’inizio di gara, e sfrutta una disattenzione del difensore avversario per mettere in rete il primo pallone della gara. Calhanoglu 6. Buona gara a centrocampo oscurata però da un errore nel finale: da ultimo uomo fallisce l’aggancio su Lucca che tutto solo vola verso la rete.

Buona gara a centrocampo oscurata però da un errore nel finale: da ultimo uomo fallisce l’aggancio su Lucca che tutto solo vola verso la rete. Mkhitaryan 6.5. Abile in fase di possesso palla, non si illumina ma assicura qualità nella manovra a centrocampo.

Abile in fase di possesso palla, non si illumina ma assicura qualità nella manovra a centrocampo. Dimarco 7. Al 33′ chiude su Lovric su un gol a botta sicura e da distanza ravvicinata. Al termine del primo tempo fa assist a Lautaro Martinez che sfrutta un cross basso dalla sinistra. Carlos Augusto (dal 65′) 6.

Al 33′ chiude su Lovric su un gol a botta sicura e da distanza ravvicinata. Al termine del primo tempo fa assist a Lautaro Martinez che sfrutta un cross basso dalla sinistra. Thuram 7. Abile a sfruttare un’errore in fase difensiva di Bijol che liscia il pallone, gli concede spazio e la possibilità di servire Lautaro libero dal limite dell’area. Taremi (dal 75′). 6.5.

Abile a sfruttare un’errore in fase difensiva di Bijol che liscia il pallone, gli concede spazio e la possibilità di servire Lautaro libero dal limite dell’area. Lautaro Martinez 8. Trova una rete fortunosa al 45′, sfruttando con un cross rasoterra di Dimarco che viene ribattuto in autorete da Bijol, e poi raggiunge la doppietta al 46′ del secondo tempo con un destro angolato dall’interno dell’area. Correa (dall’ 86′) sv.

I top e flop dell’Udinese

Lucca 7. Brucia Calhanoglu su di lui in marcatura nel finale e vola sotto rete battendo Sommer, segna il dol del 2-3 per l’Udinese.

Brucia Calhanoglu su di lui in marcatura nel finale e vola sotto rete battendo Sommer, segna il dol del 2-3 per l’Udinese. Kabasele 7. Si fa trovare in area in un momento nevralgico della gara: sfrutta un cross prezioso di Zemura, di testa anticipa Bisseck in marcatura e mette a segno il gol dell’1-1.

Si fa trovare in area in un momento nevralgico della gara: sfrutta un cross prezioso di Zemura, di testa anticipa Bisseck in marcatura e mette a segno il gol dell’1-1. Zemura 6.5. Vede Kabasele abbastanza libero in area, crossa verso di lui al 35′ e, da posizione abbastanza defilata sulla corsia destra, gli fornisce un assist preziosissimo.

Vede Kabasele abbastanza libero in area, crossa verso di lui al 35′ e, da posizione abbastanza defilata sulla corsia destra, gli fornisce un assist preziosissimo. Touré 5. Commette una disattenzione deleteria sull’inserimento in profondità di Frattesi: il centrocampista avversario gli passa dietro le spalle e mette a segno il primo gol della gara dopo 43 secondi.

Commette una disattenzione deleteria sull’inserimento in profondità di Frattesi: il centrocampista avversario gli passa dietro le spalle e mette a segno il primo gol della gara dopo 43 secondi. Bijol 4.5. Commette un liscio clamoroso ad inizio ripresa: non aggancia un pallone alto, concede a Thuram di scendere sotto rete e di servire Lautaro.

