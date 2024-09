Cassano, sorella di Cristiano Ronaldo avvelenata: "È un pover'uomo e un pagliaccio, faceva il raccattapalle"

Scintille tra Fantantonio e la famiglia di CR7. Dopo l'attacco dell'ex calciatore di Roma, Milan e Inter è arrivata la dura replica di Elma Aveiro.

Anche da opinionista Antonio Cassano ama far discutere. Chi segue l’ex calciatore di Roma, Milan e Inter sa benissimo come non sia un estimatore di Cristiano Ronaldo. Più volte, anche di recente, il Pibe di Bari ha criticato l’attaccante portoghese asserendo addirittura che non sappia giocare a calcio. Gli ha replicato la sorella del 5 volte Pallone d’Oro con parole altrettanto velenose se non di più.

Cosa aveva detto Cassano su Ronaldo

900 gol in carriera, uno più uno meno, non bastano ad Antonio Cassano per considerare Cristiano Ronaldo un grande calciatore. Ecco cosa aveva detto il 42enne pugliese su CR7 nei giorni scorsi: “Ronaldo è sempre stato un esterno sinistro, ma se lo metti tra gli attaccanti non sa giocare a calcio. Ho fatto 900! Adesso faccio 901! Non me ne frega una m… Fai pure 3000 goal, non me ne frega un c… ”

Per poi enfatizzare ulteriormente il concetto con qualche paragone: “Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic e Suarez sapevano giocare col compagno di reparto e con la squadra, sapevano fare tante cose. Il suo obiettivo qual è? Calciare in porta, di destro, di testa, di sinistro e fare goal, goal, goal“.

La replica della sorella di CR7

Insomma, termini un po’ estremi per Fantantonio che non sono passati inosservati in casa Ronaldo. A replicare all’ex calciatore è stata la sorella del portoghese attraverso alcune stories postate su Instagram. La signora Elma Aveiro ha definito Cassano un “pover’uomo“, spiegando che il ruolo avuto nel mondo del pallone dal barese sarebbe stato semplicemente quello di un raccattapalle. “Non lo conosco” ha chiosato la donna.

Non è la prima volta che Elma Aveiro interviene

Le parole di Cassano, d’altro canto, avevano avuto una forte eco in Portogallo ma non solo. Inevitabile che giungessero alle orecchie del diretto interessato che ha una famiglia che non si lascia pregare quando deve intervenire per difenderlo. Ricorderete la definizione di “tristi e ingrati” riferita ai connazionali che avevano fischiato CR7 al Mondiale di Qatar. Oggi gli improperi della famiglia Ronaldo se li becca Fantantonio raffigurato con l’emoji di un pagliaccio su Instagram.