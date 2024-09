Cassano choc: Thiago Motta fa schifo come Allegri, Vlahovic isterico

La Juve è al terzo pareggio consecutivo per 0-0 e sta deludendo le aspettative dopo un calciomercato stellare: FantAntonio se la prende con il tecnico

“Una noia totale, mi sono rotto i c******i a vedere la partita”. In tanti sicuramente, come Antonio Cassano, non si sono divertiti ad assistere al pareggio senza emozioni tra Juventus e Napoli. Ma, ad infierire notevolmente sulla Juventus, su Vlahovic e su Thiago Motta è proprio l’ex attaccante barese che si è scatenato nella trasmissione ‘Viva El Futbol’. Queste le sue parole.

Cassano difende il Napoli di Conte visto contro la Juventus

Non parte con una critica, Antonio Cassano, quando tocca l’argomento Napoli nella gara contro la Juventus: “A differenza di altre squadre (chiaro riferimento alla Juve ndr.), il Napoli gioca a calcio. Agli azzurri è stato comodo il pareggio, giocavano a Torino. Qualcosina di buono loro hanno fatto perché hanno cambiato modulo, anche se mi aspettavo altro a livello offensivo dai partenopei. In fase difensiva corrono in undici e sono ben organizzati. Il Napoli ha fatto secondo me la partita provando a vincerla, con il minimo indispensabile, ma non voleva neanche perderla”.

Cassano valuta i nuovi acquisti della Juventus

Cosa ne pensa Antonio Cassano dei nuovi acquisti della Juventus? Le parole di FantAntonio: “La Juventus, riparte da giocatori tipo Koopmeiners: ha fatto una scelta forte, anche per Nico Gonzalez. Una cosa è giocare in squadre come l’Atalanta (che ad oggi non so se sia più importante in Europa della Juve) ma è molto più complicato giocare in bianconero”

Cassano poi affonda la lama: “Douglas Luiz è lì da un mese e non gioca. In conferenza stampa sento solo parole di facciata: Motta dice che abbia fatto una buona partita anche se poi lo sostituisce all’intervallo. Ci sono scelte che non sto capendo: è giusto far giocare chi sta bene. Ma Douglas l’ha preso tu a cinquanta milioni, l’attaccante non fa buone prestazioni ma non hai alternative, devi dire al tifoso che non ha giocato bene e che proverai ad aiutarlo”.

Cassano critica duramente Vlahovic e gli preferisce Milik

Le durissime critiche, da parte di Cassano, arrivano per l’attaccante serbo della Juventus dopo l’ennesima deludente prestazione senza reti: “Vlahovic non mi piace, isterico e di poca personalità, non sa cosa fare, è sempre li che si lamenta. Milik se sta bene è molto più forte di lui. Zirkzee è diventato così grazie a Thiago ma non era così. Quando Milik sta bene gioca lui perché è più adatto alle idee di Thiago”.

Cassano spiega perché Thiago Motta è come Allegri

Ci va giù pesante Cassano che, nel corso della trasmissione, massacra la nuova Juventus di Thiago Motta: “Ho disintegrato Allegri perché faceva schifo e continuo a pensarlo. Dopo sei partite devo dire la stessa cosa di Thiago. Ad oggi non ha fatto niente. Nelle prime partite, la Juventus era partita dietro la linea della palla e poi andava in contropiede. Non mi convinceva e ho detto che non arrivava tra le prime quattro, ora è peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Ma ad oggi vedo ancora la Juve dello scorso anno, fa schifo come ha fatto schifo negli ultimi tre anni. Stimo Thiago ma in campionato sta facendo schifo. Non mi convincono tante situazioni. Queste tante rotazioni fanno bene o no? Non lo so”.