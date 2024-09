Juventus, Vlahovic e il mal di gol: il web non perdona ma accusa anche tecnico e club

Fan bianconeri disorientati dopo il terzo 0-0 di fila. Nel mirino non solo il serbo, col Napoli sostituito all'intervallo, ma anche Motta e Giuntoli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sfida di Champions a parte, nelle ultime tre partite di campionato la Juventus non è mai riuscita a trovare la via del gol. Zero reti in 270 minuti. Se Vlahovic, bocciato da Motta dopo i primi 45′ della sfida col Napoli, è sempre più nel bersaglio delle critiche, iniziano a piovere accuse anche all’allenatore e al club.

Juventus, il mal di gol ora è un problema serio

I bianconeri non segnano più in campionato. Contro Roma, Empoli e Napoli sono andate in scena tre partite praticamente uguali. Un copia e incolla, di fatto. Non solo la Juventus non si sblocca, ma fa davvero poco affinché ciò accada. Ok la solidità difensiva e la porta ancora inviolata dopo cinque turni, però, se i gol non arrivano, le partite non si vincono. E in tal senso anche contro l’undici del grande ex Conte la Signora non hai mai dato l’impressione di poter avere la meglio, nonostante la presenza in campo di gente come Yildiz, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Vlahovic. Già, Vlahovic. Sostituito all’intervallo. Bocciatura? Forse. Sicuramente un avviso da parte di Thiago Motta. Che ha rimpiazzato il serbo con Weah, che attaccante non è.

Vlahovic sempre più nel mirino dei tifosi: web in tilt

Gara da incubo, quella di Vlahovic, annullato da Rrahmani e mai in partita. Mai. Quarantacinque minuti anonimi, senza guizzi. Dusan sta soffrendo dal punto di vista tattico e mentale e la scelta tecnica di Motta rischia di minare certezze già labili. Intanto i tifosi bianconeri insorgono sul web. “Ormai è evidente che Vlahovic è un problema, serio. Venderlo a gennaio e comprare qualcuno più idoneo e, soprattutto, caratterialmente più forte. Direi che, probabilmente perché le priorità erano altre, quest’estate, l’ attacco è stato trascurato in fase di mercato” afferma Fabrizio su X. “Datti una svegliata Vlahovic, hai rotto le…” scrive KalaBrunovic75. “Ho apprezzatola scelta di sostituire Vlahovic, penso che qualcuno debba fargli capire come stanno le cose” rincara Paola. “Vlahovic è questo – rincara il profeta -. Alla Fiorentina giocava in questa maniera solo che non aveva la presunzione di essere un campione e non si innervosiva al minimo errore compromettendo tutta la partita. Tecnicamente ha limiti enormi, ci siamo fatti fregare”.

Juve, arrivano critiche anche per l’allenatore e il club

Ne hanno per tutti, i tifosi della Juventus. Il club ha speso tantissimo per la rivoluzione estiva, eppure manca un vice Vlahovic, nonostante il doppio impegno campionato-Champions. “Forse ora vi rendete conto perché 60 milioni non dovevano essere spesi per la sua ossessione ma per ben altro” twitta Massimo riferendosi al colpo Koopmeiners messo a segno da Giuntoli. “C’era Morata che avrebbe firmato in bianco, ma il genio Giuntoli ha preferito gli esterni, vedremo quanto fenomeni” aggiunge Maurizio. Anche Thiago Motta nel mirino. “La verità è che se le scelte di Motta le avesse fatte Allegri, apriti cielo. La cosa più preoccupante è che questa Juve non sembra avere grinta per ora” commenta Santo su Facebook. “La Juventus è passata dal fare 1 gol a partita lo scorso anno a fare 1 tiro in porta a partita. Però mi assicurano su X che adesso gioca a calcio perché fa il 65% di possesso palla passandola in orizzontale” punge Jacopo. “Terzo zero a zero consecutivo. Il problema non è il risultato. Il problema è che non si creano proprio occasioni da gol, cioè il gioco non c’è… quanto durerà questa sofferenza?” si domanda un tifoso su X.