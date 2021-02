Cassano, profezia nefasta per la Juve e replica a France Football

Si è preso il proscenio e non molla il ruolo di provocatore-protagonista Antonio Cassano alla Bobo tv dell’amico Vieri. FantAntonio si sta scatenando con le sue opinioni senza peli sulla lingua e stavolta nel mirino, oltre alla solita Inter che è da tempo il suo bersaglio preferito, e a un telecronista che si è sbilanciato troppo, è entrata anche la Juventus. Nel commentare la semifinale di Coppa Italia il barese è critico con entrambe le squadre e non risparmia neanche i bianconeri che hanno conquistato la finale, avanzando dubbi sullo spessore in Europa della squadra di Pirlo.

Per Cassano la Juve rischia in Champions

Dice Cassano: “La Juve non può fare una gara d’attesa con quella squadra e i giocatori a disposizione di Pirlo. E’ stata una brutta partita! E attenzione, se questa è la Juve che scenderà in campo con il Porto in Champions c’è il rischio di uscire”.

Poi aggiunge: “Negli ultimi 20′ la Juve aveva cinque difensori bloccati dietro: Danilo, Demiral, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. La Juve non può difendere dietro la linea della palla sempre, preferisco le partite come quelle dell’Atalanta, una squadra come la Juve non può permettersi di fare questo tipo di gioco. Anche all’andata, due errori dell’Inter hanno capovolto la situazione”.

Anche l’Inter bocciata da Cassano

Ce n’è, ovviamente anche per l’Inter: “ha avuto il 60% scarso di possesso palla ma sterile, ma senza calciare in porta. L’Inter non ha fatto un tiro in porta, l’unico è stato Hakimi, devastante, poi gli hanno preso le misure e l’hanno calmato”.

Infine un commento sulla classifica di France Football che lo ha eletto il talento sprecato di sempre:: “Ho sentito e letto che France Football mi ha indicato come il Pallone d’Oro al contrario. Non è che hanno scoperto l’acqua calda, si sapeva già. Hanno ragione”.

