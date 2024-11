Cassano stronca Camarda: "E' come Paloschi o Cutrone, Conte ti mette il veleno, Inzaghi manca di rispetto"

Chi è la favorita al titolo in Serie A? FantAntonio sostiene il Napoli e punta il dito contro l'attaccante 16enne rossonero e il tecnico nerazzurro

“Nel sangue dei giocatori del Napoli c’è ormai scritto Antonio Conte“. Cosa prevede l’ex giocatore, Antonio Cassano, per la vittoria dello scudetto in Serie A? Chi è il miglior allenatore secondo l’ex talento di Bari Vecchia, intervenuto a ‘Viva El Futbol’, e come il Napoli darà fino alla fine del filo da torcere all’Inter. FantAntonio inoltre, spiega come il tecnico dei partenopei stia riuscendo nell’impresa di aver già rilanciato la sua squadra dopo soli due mesi e mezzo di campionato. Nel mirino di Cassano, infine, c’è anche il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi.

Cassano boccia le qualità di Camarda del Milan

Antonio Cassano analizza l’esordio di Camarda al Milan e fa un parallelo con due ex giocatori somiglianti all’attaccante rossonero 16enne:

“In Italia se li butti in campo a 16-17 è solo per fargli fare l’esordio e poterli rivendere un giorno. Basta poi vederli e la maggior parte di questi ragazzini poi non son buoni. Ricordate Pellegri? Oggi Camarda del Milan, non sappiamo come è. Sembra che giochi solo per sé stesso, per il gol. In quei pochi minuti mi è sembrato come Cutrone o Paloschi. Non gli piace collegare il gioco, cerca solo le imbucate. Vive solo per il gol: è un bambino. Talenti non ne vedo.”

Cassano elogia il lavoro di Antonio Conte al Napoli

Per Antonio Cassano, in Serie A, c’è già un allenatore che ha conquistato la fiducia di tutta la squadra: Antonio Conte. Spiega l’ex bomber:

“Ho visto una squadra di undici avvelenati contro una squadra con un allenatore che tenta di farli diventare squadra ma ancora non riesce. All’ 85′ ho visto Neres sulla fascia sinistra e Conte corrergli dietro quasi come se volesse accompagnare l’azione, mai vista una cosa del genere. Conte ti inculca una mentalità talmente vincente che ti insegna a vincere lo scudetto, senza però dirlo apertamente.

Cassano ha poi aggiunto: “Il tecnico del Napoli, dopo Verona, ha capito come cambiare tutto ed è passato al 4-2-3-1 o 4-3-3 rispetto al 3-4-3 iniziale su cui ha lavorato per 40 giorni. Conte sta facendo un lavoro stratosferico: si vede anche dai giocatori quando escono e quando entrano in campo, tutti lo ringraziano e hanno una grinta pazzesca. Sarà ancora infernale per l’Inter vincere lo scudetto.”

L’ex Inter Cassano attacca Inzaghi per il suo turnover

Cosa dovrebbe migliorare Inzaghi secondo Antonio Cassano? L’ex nerazzurro commenta il turnover del tecnico dell’Inter che penalizza un calciatore in particolare:

“Nell’idea di Simone Inzaghi però c’è sempre il centrocampo con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, e per non mettere in competizione l’ex Cagliari con Frattesi, che l’anno scorso ha fatto meglio e quest’anno sta facendo meglio, l’allenatore spiega a Frattesi che sarà il 12esimo perché non rompa e stia dritto. Ma è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo: il campo parla, e dice che Frattesi deve giocare più di Barella. Perché Barella non è più quello di tre anni fa però gioca sempre, mentre Frattesi da riserva non viene mai preso in considerazione nonostante sia cannoniere con Spalletti?”