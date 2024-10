Frattesi cannoniere con Spalletti e riserva all'Inter: Inzaghi ora dove lo metti? Il retroscena

Il CT della Nazionale ha un'idea per far convivere l'ex Sassuolo con Barella. Il tecnico dell'Inter studia come dargli più spazio, gli scenari

Da quando c’è Spalletti ct segna (quasi) sempre solo lui. Davide Frattesi è il capocannoniere dell’Italia con l’ex Napoli in panchina: sette gol, l’ultimo ieri a Udine contro Israele. Sempre più protagonista in azzurro l’ex Sassuolo, sempre (o quasi) riserva all’Inter: una risorsa preziosa per l’allenatore della nazionale e un problemuccio da risolvere per Simone Inzaghi.

Frattesi e la folta concorrenza

La concorrenza c’è in maglia azzurra come all’Inter ma se in Nazionale Frattesi si sta ritagliando spazi importanti è nel suo club che deve sgomitare per guadagnarsi un posto al sole. Un tema che ha affrontato lui stesso, ma con il sorriso, in conferenza stampa a Coverciano: “Siamo in quattro e tutti calciatori di alto livello, non è semplice. Lo scorso anno arrivavo in una squadra reduce dalla finale di Champions League e poi ha vinto lo Scudetto. Non è semplice, intanto ho già avuto un impegno e minutaggio in campo superiore rispetto lo scorso anno.”

Spalletti e il ritorno di Barella in Nazionale

Frattesi ha in Barella un doppio concorrente. Lo stesso Spalletti ha commentato il ritorno imminente di Nicolò nel gruppo azzurro, previsto per i nuovi appuntamenti di novembre, dopo la vittoria dell’Italia contro Israele per 4-1.

“Lo aspettiamo. Anche a Barella bisogna fare un po’ di spazio perché poi è un calciatore altrettanto forte e bisogna trovare la soluzione per farli convivere questi calciatori qui perché è così, fa parte del nostro ruolo trovargli spazio.”

Spalletti, soluzione Barella come sottopunta nell’Italia

Spalletti, intanto, manda un altro messaggio a Inzaghi dopo il chiarimento di qualche giorno fa. A trovare infatti la soluzione al ‘problema’ è proprio il CT della Nazionale: la possibilità di far convivere Barella con altri centrocampisti come Tonali e Frattesi è di schierarlo come sottopunta. Chiarisce Spalletti: “Secondo me lo può fare Barella e lo può fare Frattesi perché lo sta facendo. Ha bisogno sempre di un po’ di metri per esprimere il suo motore: sulla partenza da fermo è un calciatore come tanti altri, ma quando comincia ad allungare diventa un casino stargli dietro e lo fa con frequenza. Barella adesso all’Inter spesso viene anche a giocare basso insieme al mediano e poi te lo ritrovi a tirare in porta. Sono calciatori che sanno come si fa e l’essenziale è rifarlo sempre.”

La palla ora passa a Inzaghi: saprà valorizzare meglio Frattesi senza stravolgere i meccanismi oliati della sua Inter?