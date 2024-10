Spalletti chiama Inzaghi, dopo il caso ultras e la presa di posizione dell’Inter scoppia la pace: c’è il chiarimento

Sembra essere tornato il sereno tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi dopo le frasi del ct della nazionale italiana sull’allenatore dell’Inter: il toscano avrebbe chiamato il collega per chiarire tutto

E’ il momento della pace, forse. Quanto successo negli ultimi giorni sul caso ultras sembra aver acceso gli animi, qualche parole è risultata di troppo e si sono scaldati un po’ gli animi. Ma ora sul quadrilatero Italia-Spalletti-Inter-Inzaghi sembra essere tornato il sereno. Siamo ancora al condizionale d’obbligo ma una delle polemiche che ha accompagnato questo periodo dedicato alle nazionali potrebbe andare in archivio.

Le parole di Spalletti

Luciano Spalletti prima della sfida con il Belgio è intervenuto anche sul caso ultras che sta turbando Inter e Milan. La Procura di Milano continua le due indagini provando a capire quali sono i rapporti tra il tifo organizzato e i dirigenti del club nerazzurro. Una situazione nella quale sembra essere finito invischiato anche Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro nei giorni scorsi è stato sentito dagli inquirenti, ha dichiarato così come Zanetti di non aver ricevuto minacce e spera di essersi messo alle spalle questa situazione che però rimane ben lontana dall’essere chiarita.

E sulla situazione era intervenuto anche Luciano Spalletti con delle parole che sembravano un attacco al collega: “Non è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose – ha detto il ct prima della sfida col Belgio – Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona”. A sensazione una piccola frecciata nei confronti di Simone Inzaghi sembra esserci.

La posizione dell’Inter e il dietrofront del ct

L’Inter sulla situazione e sulle parole del ct ha deciso di non prendere una posizione ufficiale. La società nerazzurra non ha voluto rispondere direttamene a Luciano Spalletti anche se un po’ di fastidio quelle parole potevano averlo suscitato. In molti hanno letto dietro le parole del ct della nazionale italiana un attacco a un collega, che ha da poco festeggiato lo scudetto con l’Inter, ma secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe già arrivato una sorta di chiarimento.

Il quotidiano sportivo riferisce infatti che il tecnico di Certaldo dopo il polverone che si è alzato per le sue dichiarazioni ha deciso di chiarire il senso delle sue parole proprio con Simone Inzaghi e sarebbe arrivata una telefonata chiarificatrice. Secondo la Gazzetta, infatti, Spalletti ci avrebbe tenuto a specificare che le sue parole non erano dirette a Simone Inzaghi ma avevano un riferimento più generale sul rapporto tra esponenti del mondo del calcio e il tifo organizzato. Il contenuto della telefonata resta top secret a meno che uno dei due protagonisti deciderà di vuotare il sacco.