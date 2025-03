Casse, primi aggiornamenti sull’infortunio: c’è frattura. Le speranze per il Super G e il post criptico di Mattia

I primi esami a cui si è sottoposto Mattia Casse dopo la brutta caduta a Kvitfjell hanno evidenziato una frattura al gomito, infortunio che rischia di compromettere il prosieguo in Coppa del Mondo

Una frattura scomposta al gomito destro. Questo l’esito dei primi esami sostenuti da Mattia Casse dopo la brutta caduta di cui è stato protagonista ieri mercoledì 5 marzo nella prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell. Una diagnosi che rischia di spegnere i suoi sogni di podio nella classifica di Super G, anche se l’azzurro nutre ancora qualche speranza di poter tornare in pista prima del termine della Coppa del Mondo.

Gli aggiornamenti sull’infortunio di Casse e il comunicato della FISI

Ci eravamo lasciati con sensazioni certamente non positive dopo la brutta caduta di mercoledì di Mattia Casse. Sensazioni che purtroppo sono state confermate dagli esami sostenuti dallo sciatore azzurro e resi noti dalla FISI sul proprio sito ufficiale: “Durante la prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell, in Norvegia, un errore di traiettoria ha portato Casse ad impattare contro una porta e da lì la caduta. La prima diagnosi effettuata al 34enne delle Fiamme Oro, presso l’ospedale di Lillehammer dove è stato trasportato, ha evidenziato la frattura scomposta del gomito destro, che necessiterà di una ricomposizione chirurgica.

Già nella giornata di giovedì, Casse sarà a Milano per ulteriori valutazioni da parte della Commissione Medica Fisi. Di seguito, si valuteranno tempi e modi dell’intervento chirurgico e del conseguente recupero”.

Le parole di Mattia e le speranze per la classifica di Super G

“Fa parte del gioco. Certo, sarebbe stato meglio che non fosse successo. Rimango comunque positivo e può anche darsi che non sia tutto finito per questa stagione. Valuterò insieme ai medici”. Queste le prime parole di Casse alla FISI dopo la diagnosi. Parole che, nonostante l’entità dell’infortunio, non chiudono a un possibile rientro in pista prima del termine della Coppa del Mondo.

Mattia infatti nutre ancora una speranza di poter prendere parte agli ultimi appuntamenti, soprattutto vista la posta in palio. Nelle ultime tappe di marzo della Coppa del Mondo Casse infatti si gioca la possibilità di chiudere sul podio della classifica finale di Super G, che al momento lo vede al secondo posto, staccassimo dal solito Marco Odermatt e con un vantaggio sugli inseguitori che non permette di dormire sonni tranquilli (il quarto classificato, Sergio Rogentin, è lontano solamente 25 punti).

Al termine della stagione mancano due appuntamenti di Super G e con tutta probabilità le speranze di Mattia sono tutte riversate sull’ultimo che si terrà a Sun Valley negli Stati Uniti il prossimo 23 marzo, essendo invece quello precedente in programma questa domenica 9 marzo a Kvitfjell, la pista dell’incidente di Casse.

Il post criptico di Mattia sui social

Dopo le parole speranzose alla FISI, ad alimentari i dubbi sul suo possibile ritorno in pista prima del termine della Coppa del Mondo 2024/2025 è arrivato una sua storia Instagram in cui si mostra in viaggio sull’aereo, con ogni probabilità in direzione Milano dove svolgerà ulteriori esami, con una criptica didascalia: “Il mio grande fratello 2024/2025 volge al termine”.

Il timore è che Casse possa essersi reso conto che le chance di rientrare per gli ultimi Super G siano pressoché inesistenti. Ma questa è solo una supposizione e per avere conferme dovremo aspettare gli esiti delle visite a cui verrà sottoposto nel capoluogo lombardo.