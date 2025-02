Sci, SuperG Mondiali Saalbach: Odermatt è di un altro pianeta, Paris a 16 centesimi dal bronzo. Disastro Casse

Straordinaria impresa di Marco Odermatt, che lascia tutti a più di un secondo e trionfa nella prima gara al maschile dei mondiali. Haaser e Sejerstud sul podio

Marco Odermatt non è un essere umano: adesso abbiamo le prove. Perché soltanto un alieno avrebbe potuto fare quello che ha fatto il fuoriclasse elvetico, che alla prima occasione utile non ha tremato di fronte alla possibilità di centrare la prima medaglia mondiale in carriera. Una vittoria netta, per certi versi anche oltre le più rosee aspettative: Raphael Haaser è argento ma a un secondo netto di distanza, Sejerstud s’è preso il bronzo ma con 1″15 di ritardo. Ed è un peccato che Dominik Paris la zona medaglie se la sia persa per soli 16 centesimi: qualche sbavatura di troppo nella parte iniziale è costata cara al carabiniere di Merano, che sa di aver sciupato una bella chance.

