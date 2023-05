Castellacci su Chiesa: “L'anno prossimo tornerà ad alti livelli”

L'ex medico della Nazionale parla dell'attaccante della Juventus: “Ci ha messo più tempo del previsto a recuperare”

16-05-2023 09:04

Federico Chiesa l’anno prossimo sarà l’arma in più della Juventus. Ne è convinto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, che ha parlato a Radio Bianconera dell’attaccante: “Il suo decorso è stato un po’ lungo. E’ stato operato al crociato ma ha avuto una ripresa più lunga. Ognuno reagisce in maniera diversa. Non bisogna però meravigliarsi dei tempi. Nell’immediato rientro dopo un lungo infortunio si deve stabilizzare tutto, tutti i distretti muscolari della gamba e ci vuole tempo. Vedo il ragazzo che dal punto di vista mentale vuole fare anche di più, è un ragazzo eccezionale, ma serve solo pazienza. Se recupererà bene la prossima stagione raggiungerà le vette alle quali siamo abituati”.