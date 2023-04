Cataldi: "Lazio parte della mia vita"

Il centrocampista della Lazio: "Il rinnovo è un qualcosa di bello siglato con la società, sono felice".

26-04-2023 21:27

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha commentato soddisfatto ai microfoni di Lazio Styler Radio il rinnovo di contratto con i biancocelesti: “La Lazio per me è una parte di vita che spero di onorare fino all’ultimo. Il rinnovo è un qualcosa di bello siglato con la società, sono felice. Essere qui a lungo era prima un sogno e poi è diventato un obiettivo che ha richiesto anche tanti sacrifici e rinunce perché è stato un percorso difficile”.

“C’è stato un momento in cui ho pensato di poter andare altrove. Quando ero in prestito in passato invece ho sempre avuto l’idea di tornare, anche se qui la concorrenza era forte. Volevo far cambiare idea a chi aveva un pensiero su di me costruito troppo in fretta, non solo come calciatore ma soprattutto come persona”.