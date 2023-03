Catanzaro, è febbre promozione in B: esaurite le bandiere

Nelle ultime due settimane ne sono state vendute 7 mila, altre 10 mila dovrebbero arrivare nei prossimi giorni

17-03-2023 15:32

E’ febbre da promozione in Serie B a Catanzaro. I calabresi possono festeggiare fin dal prossimo turno, all’Arechi di Salerno contro la Gelbison, che ha chiesto lo spostamento in uno stadio più grande proprio per contenere l’esodo previsto da Catanzaro. Ma anche in città si respira l’aria delle grandi giornate. Come fa sapere La Gazzetta del Sud, le bandiere ufficiali del club sono andate esaurite, ne sono state vendute più di 7 mila nelle ultime settimane. Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbero arrivarne altre 10 mila, forse a festa già conclusa. Ma ci saranno altre occasioni per sventolare i vessilli giallorossi.