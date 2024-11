Caturano come Ibrahimovic e il Potenza rimonta il Giugliano, la nebbia ferma la Spal, segna il figlio di Corona

Ecco tutto quello che è accaduto ieri negli anticipi nella 15a giornata di Serie C. Tante sorprese e un match rinviato per nebbia.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non sono mancate le sorprese in questo sabato di Serie C nel quale sono state ben 5 le partite giocate alle 17.30. Partiamo con quella che non c’è stata, ovvero Legnago-SPAL rinviata per nebbia. Nel Girone A la Giana Erminio ha domato di misura il Lecco, in quello B invece Pineto e Pianese hanno portato a casa il bottino pieno rispettivamente contro Perugia e Pontedera. Nel Girone C era partito male il Potenza col Giugliano salvo poi rimontare grazie a un Caturano in versione Ibrahimovic.

Girone A: vittorie per Alcione e Giana

L’Alcione è riuscito a fermare l’emorragia dovuta alle tre sconfitte consecutive. La squadra lombarda è tornata al successo e per giunta in trasferta sul campo di una discreta Pergolettese. Bright porta in vantaggio gli ospiti raggiunti poi prontamente dal gol di Basili. Il pari dura un minuto esatto: il tempo della rete dell’ex Marconi. Il cambio panchina non ha portato giovamento al Lecco, caduto pure sul campo della Giana per 1-0 col quinto centro stagionale di Stuckler. 0-0 tra Renate e Arzignano e tra AlbinoLeffe e Trento. Pari pure tra Pro Patria e Virtus Verona (1-1).

Girone B: colpaccio Pianese, vince anche il Pineto

Basta un tempo al Pineto per regolare un Perugia mai realmente in partita. Bruzzaniti porta avanti i padroni di casa dopo 3 minuti con gli umbri che trovano immediatamente il pari grazie a Seghetti. Sempre nel primo tempo, però, il team di Tisci chiude il discorso con Germinario e Del Sole. Colpaccio della Pianese sul campo del Pontedera, utile per consolidare la propria posizione playoff. Anche in questo caso il match si decide nella prima frazione con Mignani e Mastropietro da un lato e del figlio d’arte Corona dall’altro.

Girone C: Si scrive Caturano, si legge Ibra. E il Potenza esulta

Zlatan Ibrahimovic gioca ancora e per una gara indossa la maglia del Potenza. In realtà il bomber in questione si chiama Salvatore Caturano e con la sua doppietta ha permesso ai rossoblù di rimontare sul Giugliano e prendersi i tre punti. In particolar modo va evidenziato il gol del momentaneo 1-1, di tacco al volo su assist proveniente dalla sinistra da Burgio. Il Sorrento si salva al fotofinish evitando la sconfitta con il Picerno: di Todisco la rete campana che risponde a quella precedente di Santarcangelo per i lucani.