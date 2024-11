Pineto-Perugia, moviola: tre gol dopo 13’, una rete annullata, un rosso e le polemiche

La prova dell’arbitro Alfredo Iannello nell’anticipo della 15esima giornata di C analizzata ai raggi X, tanto lavoro per il fischietto di Messina

Alfredo Iannello della sezione di Messina, la scelta della Can-C per Pineto-Perugia, è al terzo anno in categoria e ha sulle spalle già una discreta esperienza anche in gare delicate, vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto siculo.

I precedenti di Iannello con Pineto e Perugia

Per l’arbitro siciliano è stata la prima direzione sia con gli abruzzesi che con gli umbri.

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Robilotta di Sala Consilina e Brunetti di Milano con IV uomo Ciaravolo di Torre del Greco, l’arbitro ha espulso un giocatore per doppio giallo e ne ha ammonito un altro: Espulso al 35’ st Polizzi per doppia ammonizione. Ammoniti Souare, Polizzi

Pineto-Perugia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 2′ pasticcio difensivo del Perugia, Gambale viene servito in profondità sulla sinistra, il suo sinistro a incrociare viene deviato da Gemello che non può nulla sul tap-in di Bruzzaniti. Un minuto dopo il Pineto potrebbe raddoppiare ma al 5′ segna il Perugia: cross dalla destra, Sylla spizza per Seghetti che dall’interno dell’area di rigore con un sinistro al volo ad incrociare batte Tonti. Al 13′ ancora gol: calcio di punizione centrale, respinge la difesa umbra, la palla termina sui piedi di Germinario che da fuori area lascia partire un destro a incrociare rasoterra imprendibile per Gemello.

Il festival del gol continua, al 16′ segna ancora il Pineto sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma Gambale sovrasta irregolarmente Gemello prima di mettere in porta e la rete viene annullata. Al 30′ arriva però egualmente il 3-1: Souarè perde palla, Del Sole recupera e dal limite dell’area di sinistro insacca. Al 41′ Souarè rischia grosso, il difensore si allunga troppo il pallone e affonda il colpo su Hadziosmanovic: se la cava col giallo. Al 65′ ammonito Polizzi per fallo su Borsoi. Al 79′ sempre Polizzi sgambetta Lombardi all’altezza della linea mediana e si prende il secondo giallo. Grifo che chiude in dieci uomini e dopo 5′ di recupero la gara finisce 3-1 per il Pineto che scavalca in classifica il Perugia.