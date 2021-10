Cavina ringrazia Logan: "La vittoria della svolta"

17-10-2021 15:57

Seconda sconfitta consecutiva, prima casalinga, per Treviso che cede al Palaverde per 64-71 contro Sassari . Al contrario i sardi infilano il secondo successo di fila superando i veneti e salendo a quota sei punti.

Match equilibrato deciso dalla vena del grande ex David Logan, che chiuderà con 22 punti, best scorer del match. Treviso, trascinata da Giordano Bortolani, DeWayne Russell e Nicola Akele, aveva comunque chiuso avanti a metà gara (38-35), ma la svolta arriva subito dopo l’intervallo lungo, quando la Dinamo rimonta e piazza il primo sorpasso.

Quello decisivo ci sarà solo nel finale, molto concitato, ma deciso dallo stesso Logan che, nonostante quattro falli a carico, compreso un tecnico, chiuderà con una tripla e l’ultimo, decisivo canestro da due.

Palpabile a fine gara la soddisfazione del coach dei sardi Demis Cavina: “Battere un avversario forte come Treviso è stato importante, anche perché venivamo da un periodo molto intenso con tante partite. Per una squadra nuova come la nostra può essere il successo della svolta, anche se sappiamo di dover migliorare molto a livello di gioco”.

OMNISPORT