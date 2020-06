Cecilia Rodriguez, pancino più che sospetto: Ignazio Moser tace

Quei sette chili in eccesso che avrebbe accumulato durante la quarantena avevano destato più di un sospetto, tra i followers e non solo. D’altronde le argomentazioni di Cecilia Rodriguez non sono risultate convincenti e quanto asserito, con una inedita passione per le vigne trentine di proprietà della famiglia Moser, lasciavano presagire una attitudine alla ricerca di equilibri famigliari. Insomma, Cecilia e Ignazio sarebbero in attesa di un figlio che sarà il primo cuginetto per Santiago, il quale per ora si gode la sua posizione privilegiata di bambino amato e coccolato dagli zii.

L’indiscrezione al centro del gossip: Cecilia Rodriguez incinta

Le indiscrezioni sull’intesa e i progetti della coppia si sono amplificati, complice una dichiarazione quasi involontaria del celebre padre di Ignazio, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser che ha trascorso la quarantena in compagnia della modella argentina e del figlio tra le sue proprietà, lavorando e dedicandosi al suo vino.

Francesco Moser, nonno molto presto?

Perché? Sembra che Francesco Moser, intercettato da DiPiù Tv, abbia confermato la notizia dichiarando al giornalista che ha firmato l’articolo: “E dai, questo sarà il quarto che arriva”. Una mezza ammissione e qualcosa in più per Moser e la Rodriguez minore, la quale non ha smentito, né mai celato il desiderio di maternità e l’intenzione, qualora giungesse un pargolo, di offrirgli una vita in campagna al’insegna dell’esperienza e del rapporto con la natura.

Rimane da comprendere se, dopo lo strappo tra la sorella maggiore Belen e il marito Stefano De Martino, sarà possibile allontanarsi dalla famiglia per ritirarsi tra i monti del Trentino.

Il clan Rodriguez alloggia in una villa sul lago di Como e questo buen retiro per Belen e Santiago è una scelta di serenità e ricerca di equilibrio, dopo la seconda separazione da De Martino, ora a Napoli per registrare Made In Sud.

VIRGILIO SPORT | 23-06-2020 17:27