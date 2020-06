Belen Rodriguez e Stefano De Martino:le distanze sono incolmabili

Stefano De Martino rimane fedele alla linea. Non si è lasciato condizionare dall’emotività e, dopo i like espressi su Instagram, in concomitanza con la pubblicazione delle foto di suo figlio Santiago non ha proferito parola su quanto si sta consumando all’interno della sua famiglia. Ha scelto di non esporre la sua vita privata in alcun modo.

De Martino sulla sua vita privata e Belen: “Ho letto cose atroci”

“Ho fatto pace con questa cosa – ha spiegato Stefano in una diretta – è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare – ha concluso -, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

La svolta professionale di Stefano De Martino

E di impegni, rilevanti, ne ha De Martino: l’esperienza come conduttore e showman in Made in Sud costituisce un passaggio centrale, nella sua carriera: dopo l’esordio come ballerini ad Amici, la sua carriera si sta progressivamente strutturando ed è proprio la Rai che ha deciso di puntare sul giovane conduttore napoletano.

Intanto Belen ha deciso di ritirarsi con il clan Rodriguez al completo sul lago di Como, per raccogliere lì le risorse necessarie ad affrontare un cambiamento che forse sarà l’epilogo per il suo matrimonio ricostruito dopo anni di distanza.

Stefano aveva definito la separazione un fallimento, Belen aveva manifestato addirittura la disponibilità ad allargare la famiglia e in quel famigerato video pubblicato su Instagram aveva ribadito quanto e come tiene al suo rapporto.

Crisi Belen-De Martino: il ruolo di Iannone

Le indiscrezioni in merito al suo incontro con Andrea Iannone sono state smentite, a modo suo, dallo stesso pilota ed ex fidanzato della showgirl argentina. E quanto riferito dal settimanale Oggi in merito al ruolo delle rispettive famiglie e alle divergenze sull’educazione del piccolo Santiago sarebbero una componente che avrebbe aumentato la distanza tra Belen e Stefano, da gennaio di nuovo in un forte conflitto.

La rottura per incompatibilità: la distanza tra Belen e Stefano De Martino

Una crisi che avrebbe diviso definitivamente le strade di De Martino e di Belen, stando alle ultime di Chi: “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”, assicura Chi. Quello che li aveva già divisi è tornato ad essere invalicabile, nonostante siamo entrambi maturati e siano trascorsi otto anni dal loro incontro.

VIRGILIO SPORT | 17-06-2020 10:51