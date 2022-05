Ceferin: "Benzema il più sottovalutato della storia"

27-05-2022 21:36

Nel corso di un’intervista rilasciata ad AFP, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha elogiato così Karim Benzema: “È probabilmente il miglior centravanti del mondo ma anche il giocatore più sottovalutato della storia. E’ sempre stato nell’ombra degli altri giocatori. Ma ora capiamo che è incredibile. A volte non pensi che possa segnare, ma lo fa ugualmente”.

Domani Benzema sarà impegnato nella finale di Champions tra il suo Real Madrid e il Liverpool. In caso di vittoria dei blancos, il francese vincerebbe per la quinta volta la coppa continentale più importante e questa volta da assoluto protagonista, avendo realizzato 44 reti i 45 presenze in stagione con 15 gol nel torneo europeo più prestigioso. Comunque vada, Benzema ha molte possibilità di diventare il prossimo Pallone d’Oro.