Ceferin, Super Lega e CR7: Agnelli nel mirino dei social

Una conferenza stampa particolarmente significativa quella appena terminata in casa Juventus. Il club bianconero, capitano dal presidente Andrea Agnelli, ha presentato il suo nuovo management formato da Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Tanti i temi trattati nel corso dei 40 minuti delle conferenza a cominciare ovviamente dalla situazione economica del club, per passare poi ai temi della Super Lega fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo.

Mercato e Cristiano Ronaldo

Nel corso della conferenza ovviamente si è parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Nessuna smentita secca su una sua eventuale cessione ma la sensazione è che per il momento il divorzio non sia poi così vicino. Inoltre pochi spunti anche sul mercato con il nuovo responsabile dell’area tecnica che ha parlato di una “Juve vigile ma non necessariamente attiva”.

Proprio il tema mercato sembra quello che maggiormente interessare i tifosi: “Sul mercato mi pare chiare che ci teniamo i pacchi galattici di ritorno. Poteva andare meglio”. Anche Alex sembra preoccupato dalle parole in conferenza stampa: “Hanno detto tutto e niente. Anzi forse una cosa l’hanno detta, secondo loro La Rosa è già competitiva. Bene ma non benissimo”. Anche Axel è sulla stessa linea: “Iniziamo proprio bene. Potrebbero non fare nulla sul mercato. Ottimo”.

SuperLega e Ceferin

Nel corso della conferenza stampa, il presidente Agnelli ha chiaramente fatto capire che il progetto Super Lega è tutto tranne che tramontato, ha parlato della crisi finanziaria del mondo del calcio (circa 8,5 miliardi di euro per l’industria) ma ha lasciato aperto la porta al dialogo anche con Ceferin.

Ma per i tifosi della Juventus la strada da seguire è quella dell’indipendenza: “Il presidente Agnelli snobba giustamente le ciarlatanerie di De Laurentiis e mette Ceferin al suo posto. Ci sarà pochissimo mercato, ma lo sapevamo già”. I fan bianconeri si schierano tutti con il loro presidente: “Ancora una volta è stato perfetto su tutto, anche quando ha preferito non parlare di De Laurentiis”.

SPORTEVAI | 01-07-2021 15:42