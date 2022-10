Celtics, Blake Griffin si presenta: “Qui per aiutare a vincere il titolo”

04-10-2022 11:46

Ha ben chiaro in testa quale sia l’obiettivo primario dei Celtics in questa stagione Blake Griffin, giocatore arrivato nelle ultime ore a Boston per dare ulteriore vigore alle ambizioni da titolo della franchigia biancoverde.

“Ho trovato una squadra davvero matura dove c’è tanta sintonia tra i giocatori: l’ho notato anche nella partita dello scorso anno, erano disposti a tutto per batterci e l’hanno fatto. Quando ti trovi davanti una squadra con questa mentalità è difficile batterla: mi piace questa mentalità e l’ambiente che ho trovato, sento che posso esprimermi al meglio per aiutare la squadra a vincere il titolo” ha dichiarato l’ex Pistons e Nets.

“Boston è sempre stato uno di quei posti dove ogni giocatore NBA che ho sentito hanno avuto un’esperienza molto bella: oltre a questo il nucleo che hanno creato, il fatto di avere Brad Stevens nel front office, gli allenatori, questo gruppo giovane, hanno gettato le giuste fondamenta e c’è tutto il necessario per fare qualcosa d’importante. Questo è il tipo di opportunità che non si può lasciar sfuggire”.

Contento dell’arrivo del prodotto di anche il nuovo head coach Joe Mazzulla.

“Ha una grande esperienza, ha giocato al fianco di grandi giocatori ed è stato allenato dai migliori allenatori. È un giocatore intelligente e fisicamente è molto forte, può aiutarci a fare cose su entrambe le estremità del campo”.