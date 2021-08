Cercasi centrocampista: Napoli interessato a Youssouf

Nonostante qualche difficoltà imprevista e di troppo (vedi l’espulsione di Osimhen e un rigore sbagliato da Insigne) il Napoli è riuscito a partire col sorriso in Serie A, battendo il Venezia e conquistando i primi tre punti della stagione.

Prossima sfida al ‘Ferraris’ per i partenopei che incontreranno il Genoa nel tardo pomeriggio di domenica. Oltre al campionato, tengono sempre banco il mercato e le opportunità che potrebbero spuntare fuori negli ultimissimi giorni di questa sessione estiva: attenzione rivolta per ovvi motivi al centrocampo, rimasto orfano di Bakayoko (prossimo al rientro al Milan) e soprattutto dell’infortunato Demme.

Chiaro che le attenzioni di Giuntoli si rivolgano proprio alla zona nevralgica del campo, con tre profili a darsi battaglia per sposare la causa azzurra: come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sembra aver preso quota la candidatura di Zaydou Youssouf, 22enne in forza al Saint-Etienne. Il giovane francese è un’opzione da tenere in considerazione e ha un contratto in scadenza nel 2023.

Riflessioni in corso anche per quanto riguarda altri due papabili per il centrocampo partenopeo: Sander Berge, norvegese dello Sheffield United retrocesso in Championship e Sofyan Amrabat, ex ‘cervello’ del Verona e attualmente in uscita dalla Fiorentina.

Per Youssouf e Berge la richiesta è quella di un prestito con obbligo di riscatto, mentre nel caso di Amrabat si potrebbe strappare un diritto: per il marocchino resta però in corsa anche l’Atalanta, anch’essa alla ricerca di un nuovo innesto in mediana.

Sul fronte cessioni è calda la trattativa col Marsiglia per Ounas: Spalletti vorrebbe tenerlo, ma la società sembra intenzionata a dare il via libera per l’addio in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Manolas è un obiettivo sensibile dell’Olympiacos e, qualora arrivi l’accordo, sarebbero in tre a battagliare per la sostituzione del greco: lo svincolato Mustafi, Rugani e Marcao, brasiliano del Galatasaray.

OMNISPORT | 26-08-2021 09:38