Cerruti sicuro: Milan, questo è il rinforzo che cercavi

A volte le strategie di mercato cambiano in campo. Già, perché magari qualcuno sul piede di partenza si distingue con ottime prestazioni e convince il tecnico a non privarsi di lui. Esattamente quello che è successo allo spagnolo Suso, grande protagonista delle gare estive del Milan, che seppure lasciano il tempo che trovano sembrano essere state sufficienti ad affascinare Giampaolo, al punto da farlo esporre in conferenza stampa nel chiedere la permanenza del numero otto.

Il vero colpo è lui – Secondo il giornalista Alberto Cerruti il vero rinforzo per la nuova stagione sarà il nuovo trequartista (ex esterno d’attacco). Nel suo editoriale per Milan News infatti si legge “Spostato dalla fascia destra al centro, come trequartista per smarcare Piatek e Castillejo, Suso è diventato il primo intoccabile per Giampaolo. Un fuoriclasse a cui Giampaolo non vuole rinunciare perché lo considera intoccabile. Se venisse ceduto si creerebbero inutili difficoltà a Giampaolo, costretto a subire una decisione più politica, cioè economica, che tecnica”.

Quale mercato ora? – Cosa accadrà ora che Giampaolo (a cui Pellegatti ha trovato un soprannome particolare) non ha più bisogno del trquartista titolare? Ovviamente non rinuncerà a Paquetà, che sarà uno dei tre di centrocampo, così come Bonaventura. Essendo arrivati anche Bennacer e Krunic a partire potrebbero essere Biglia o Kessié (o additirruta entrambi), con l’ultimo colpo che dovrebbe essere proprio nel settore centrale. A meno che non ci siano colpi di scena in questo ultimo mese di calciomercato.

SPORTEVAI | 06-08-2019 09:54