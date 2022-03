Cesana e il record di triple: "Pazzesco, ho sentito un boato"

08-03-2022 19:49

Luca Cesana è entrato nella storia del basket italiano. Contro Orzinuovi, gara di A2 vinta dal suo Piacenza 117-79, il cestista classe 1997 ha tirato dall’arco 13 triple, nessun italiano c’era mai riuscito prima, per un totale di 46 punti, 4ª prestazione di sempre in Lnp.

Cesana eguaglia così Mike McGee: l’ex guardia Usa di Desio tirò 13-30 dall’arco che distava 6,25 metri dal canestro, l’azzurro invece ha realizzato gli stessi canestri con 20 tentativi e da una distanza ovviamente maggiore: “E altra difficoltà – ammette il giocatore di Piacenza -. La 13ª è arrivata a 4’’ dalla fine con 2 difensori addosso! Ho sentito un boato. I compagni sono venuti a festeggiarmi. Finale perfetto di una serata pazzesca. Irripetibile? Spero di vivere ancora momenti come questi. Sognare non costa nulla”.

“E’stata una serata speciale – continua Cesana -, mi sentivo tranquillo e sicuro al tiro, tanto che ho segnato le prime 6 triple in fila: sono casi in cui entri in un’altra dimensione, difficile da descrivere. A metà gara mi hanno detto del record e ho provato a giocarmela fino alla fine. L’ultima tripla la volevo fortemente”.

Tutto frutto del duro lavoro e del contributo dei compagni di squadra: “Venivo da una settimana di allenamenti fatti molto bene con la squadra – spiega Cesana – e mi sentivo particolarmente in fiducia: devo ringraziare il coach e lo staff tecnico per il lavoro che stiamo facendo e i compagni che con passaggi precisi mi hanno messo nelle migliori condizioni per segnare. E’ andata bene, ma adesso dobbiamo solo pensare a dare il massimo nelle prossime gare per raggiungere l’obiettivo play off”.

Una grande serata per Luca Cesana, avvicinatosi al basket grazie alle Olimpiadi di Atene 2004: “Guardavo la finale in tv e volevo entrare in campo. C’era anche Bulleri, oggi coach di Orzinuovi che abbiamo battuto sabato. Se sono qui è anche grazie a lui”. E adesso, dopo questo traguardo, il 24enne può sognare ancora più in grande.

